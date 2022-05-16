بسبب التلاعب في النتائج.. الاتحاد الغاني يقرر هبوط أشانتي جولد للدرجة الثانية

الإثنين، 16 مايو 2022 - 13:34

كتب : محمد عبد العظيم

فريق أشانتي جولد

قرر الاتحاد الغاني لكرة القدم معاقبة فريق أشانتي جولد بالهبوط للدرجة الثانية بسبب قضية التلاعب في النتائج في موسم 2020/2021.

وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن القرار سيتم تنفيذه بداية من الموسم المقبل.

الاتحاد الغاني كان قد فتح تحقيقا موسعا حول نتيجة مباراة جمعت بين فريقي أشانتي جولد وإنتر ألايز بعدما انتهت المباراة بفوز أشانتي جولد بنتيجة 7-0 وفي الجولة الـ 34 والختامية للدوري الغاني.

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المباراة كانت قد شهدت أحداثا مثيرة، خاصة مع تسجيل إبراهيم هاشمي لاعب إنتر ألايز هدفين في مرماه في اللحظات الأخيرة من المباراة حين كان أشانتي جولد متقدما في النتيجة بخماسية.

نتيجة المباراة أثارت جدلا كبيرا في غانا، خاصة وأن أشانتي جولد قد ابتعد قليلا عن الهبوط وضمن بقاءه في الدوري منذ الجولة قبل الأخيرة فيما تأكد هبوط فريق إنتر ألايز مسبقا للدرجة الثانية، لتحوم الشكوك حول تدخل المراهنات في نتيجة المباراة.

الشكوك حول المراهنات كانت في محلها، بعدما سُرب مقطعا صوتيا لإبراهيم هاشمي لاعب إنتر ألايز يتحدث فيه عن تسجيله لهدفين في مرماه.

وقال إبراهيم بحسب التسريب:" بعد أن سجل أشانتي جولد 5 أهداف في مرمانا بدأ لاعبوه في التراجع والراحة ولم يتداخلوا معنا في أي لعبة، لذلك شعرت بأن هناك رهانا على المباراة فقمت بتسجيل هدفين في مرمى فريقي حتى لا ينجح الرهان، وبعد ذلك قام الجهاز الفني لفريقي بتهنئتي بأنني قمت بعمل جيد"

وبعد تصريحات هاشمي أصدر الاتحاد الغاني يفيد برغبته في إبلاغ جميع أعضائه والجمهور بأنه قد فتح تحقيقا حول نتيجة مباراة أشانتي جولد وإنتر ألايز والتي أقيمت على ملعب لين كلاي ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الغاني الممتاز.

وقد قرر الاتحاد أن مسؤول النزاهة به، سيقود التحقيقات رفقة المدعي العام للاتحاد الغاني، و سيقوم الاتحاد بتقديم شكوى للجنة التحقيقات التابعة للشرطة الغانية كذلك لفرع الإنتربول الغاني، كما سيطلب الاتحاد على الفور بيانات ومعلومات من الناديين واللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للناديين.

ويحتل أشانتي جولد حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الغاني برصيد 38 نقطة بعد مرور 28 جولة وبعد القرار تأكد هبوط الفريق للدرجة الثانية قبل 6 جولات من نهاية الدوري.

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