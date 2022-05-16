تونس ومالي يوضحان موقف معلول وديانج من الانضمام للمعسكر الدولي

كشف كلا من الاتحاد التونسي والمالي موقفه من موعد انضمام علي معلول وأليو ديانج لصفوفهما استعدادا للمباريات الدولية يونيو المقبل.

وأعلن الأهلي تلقيه خطابات استدعاء للثلاثي علي معلول وأليو ديانج ولويس ميكيسوني للأجندة الدولية يوم 30 مايو وهو نفس موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال قيس رقاز المتحدث الاعلامي لمنتخب تونس لـ FilGoal.com: "موعد انضمام معلول لمعسكر تونس؟ الأمر سيكون بالاتفاق بين اللاعب والمدرب".

وأضاف "سيتناقشا سويا، القرار يعود لهما".

ومن جانبه، قال ماماوتو توريه رئيس الاتحاد المالي لـ FilGoal.com: "انتظر الحديث مع المدرب الجديد للمنتخب حول ظروف اللاعبين وموعد انضمامهم للمعسكر".

وتابع "لا يمكنني توضيح موقف أي لاعب قبل اجتماعي معه".

وأعلن الأاهلي في وقت سابق إصابة لاعبه لويس ميكيسوني بجزع في الرباط الداخلي للركبة وهو ما يعني غيابه لمدة تتراوح بين شهرين وشهرين ونصف.

وكشف الأهلي في بيانه أمس عن لعبه لنهائي دوري أبطال إفريقيا في أي ملعب بعد أزمة كبيةر مع الاتحاد الإفريقي. (طالع التفاصيل)

وجاءت إحدى قرارات الأهلي كالتالي:

اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستدعاء الذي تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون أمس للانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30/5/2022، ويتعارض مع الموعد الذي أعلن عنه «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وهو ذات الموقف السابق الذي حرم الأهلي من لاعبيه الدوليين عندما انضموا لمنتخبات بلادهم (مصر – تونس – المغرب – مالي) للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون، وهو الموعد الذي تزامن مع انطلاق بطولة العالم للأندية بالإمارات والتي شارك فيها النادي الأهلي ممثلًا للقارة الإفريقية.

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