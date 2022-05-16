تفاصيل جديدة حول شجار لاعبي مانشستر يونايتد في التدريبات

أثار صامويل لوكهرست صحفي مانشستر إيفينينج نيوز الجدل حول الشجار الذي دار بين لاعبين من مانشستر يونايتد في المران.

صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت في وقت سابق عن شجار خلال التدريبات بين لاعبين من مانشستر دون ذكر اسمهما

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبان دخلا في شجار قبل نهاية الحصة التدريبية التي أقيمت الخميس بـ كارينجتون ليتدخل رانجنيك لإنهاء الأمر وطلب عودة جميع نجوم الفريق إلى غرف تغيير الملابس.

وكشف لوكهرست عن أن الثنائي من بلدين مختلفين ويتحدثان لغتين مختلفتين مع فارق سن ملحوظ.

ووجد الثنائي من الجماهير الثناء خلال الموسم، أحدهما ليس ممن يثير المشاكل، ويتمتع بعقلية وتفان رائع.

وأوضح لوكهرست أن الثناي من لا يمكن التشكيك في التزامه تجاه النادي ولاعبان محترفان ينبغي أن تتمنى الجماهير استمرارهما مع الفريق الموسم المقبل وهو متوقع أن يحدث.

ورفض لوكهرست الإفصاح عن اسم اللاعبين.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي حيث يحتاج للفوز لتجنب التواجد في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

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