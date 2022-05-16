بواليا: سأبذل جهدي لأكون أفضل في حالة عودتي للأهلي.. ولم أعلق باللغة العربية

الإثنين، 16 مايو 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

والتر بواليا

شدد والتر بواليا لاعب الأهلي المعار للسيلية القطري على رغبته في العودة للأهلي من أجل إثبات نفسه كلاعب قادر على الإضافة للفريق.

والتر بواليا

النادي : السيلية

الأهلي

وكان بواليا قد أعير للسيلية القطري في شهر يناير الماضي بعد أن أعير في بداية الموسم لفريق مالاتياسبور التركي.

وقال بواليا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تجربتي مع السيلية كانت جيدة جدا، واجهت بعض الصعوبات في البداية ولكن تحسن الوضع مع الوقت والمباراة الأخيرة كانت حاسمة وكنت أطمح في أن أكون لاعبا مؤثرا مع الفريق، ولم نخسر سوى في مباراة واحدة منذ انضمامي للفريق".

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وتابع "لا زلت لاعبا في الأهلي وبما أن الإعارة قد انتهت سأعود لفريقي والأهلي، والأمر لا يحتاج إلى تواصل من المسؤولين لأن الإعارة قد انتهت لذلك سأعود وربما نرى شيء مختلف ولكن حاليا أنا موجود ويوم 15 يوليو سأعود للأهلي".

واستمر "لم أعلق باللغة العربية لأن كل ما استطيع قوله باللغة العربية هو بعض كلمات التحية ولكن بعض الناس تختلق حسابات على تويتر وإنستاجرام ولكنني لم أكتب أي شيء باللغة العربية وتلك الحسابات كانت مزيفة".

وأضاف "من الممكن أن أقول إنني أريد أن أكون في الأهلي ولكن إن لم يريدنني النادي ساستمر في مسيرتي الكروية ولكنني لا استطيع أن أرفض أي شيء لأن تلك هي كرة القدم وعلي أن أقبل بالأمر الواقع إذا وجدت نفسي في مكان آخر خارج الأهلي وساحاول أن أثبت نفسي وأركز في مستقبلي كلاعب أفضل ومن الأفضل".

وشدد "في الحياة يكون هناك أحيانا بعض الإخفاقات ولكن لابد أن تتحلى بالزكاء وأن تقيم الموقف وتتعلم من الأخطاء وأنا أتعلم من كل شيء غير صحيح قمت به وقلت إنني لدي حالة من التعطش لأكون أفضل سواء كنت في الأهلي أو الجونة أو مكان آخر في مستوى أعلى وأريد أن أتخطى الحدود التي أنا عليها الآن".

وتحدث بواليا عن وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا: "هذا عمل عظيم وأنا أهنئ جميع اللاعبين والطاقم الفني لأن الأمر ليس سهلا لتصل للنهائي ثلاث مرات متتالية وأنا أحب الروح الموجودة في الفريق ولم أجد مثل ذلك في الفرق التي لعبت لها في أي مكان لأن الأهلي لديه روح الفوز وهي المسيطرة دائما ولن تموت أبدا وهذا هو سبب كون ناد عظيم".

وأضاف "استطيع أن أقيم نفسي وأقول إنني لم أكن في مستوايا مع الأهلي ولم أكن بطريقة بالاداء التي أردتها، هذا هو الواقع وأعمل على أن أصححه وأن أكون أفضل في المستقبل وإذا عدت للأهلي سأبذل قصارى جهدي بالطبع لأكون أفضل من الوقت السابق".

وأتم أهنئ جميع اللاعيب وأثمن هذا الجهد الكبير الذي يبذلونه لأن الأمر ليس سهلا لان تلعب كل تلك المباريات أمام فرق قوية في وقت قصير وأقول للجماهير شكرا على دعم النادي والأهم هو تساندوا هذا الفريق دائما وأشكر من يدعمني منهم وأنا ممتن لكم جميعا ولنبقي علم الأهلي مرفوعا دائما".

وشارك بواليا خلال فترة إعارته منذ بداية الموسم في 18 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين.

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