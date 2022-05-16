جوارديولا مازحا: رسالتي لساوثامبتون؟ انتصروا على ليفربول 4-0

الإثنين، 16 مايو 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا مانشستر سيتي

وجه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رسالة طريفة لفريق ساوثامبتون منافس ليفربول في المباراة المقبلة.

مانشستر سيتي ينتظر خسارة ليفربول ليحسم اللقب رسميا، فالفارق بينهما في الصدارة بلغ 4 نقاط لصالح السماوي، قبل لقاء ساوثامبتون وليفربول الثلاثاء، ومباراة الجولة الأخيرة الأحد المقبل.

وحين طلب من جوارديولا توجيه رسالة لفريق ساوثامبتون رد قائلا "تغلبوا على ليفربول 4-0".

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وأضاف في مؤتمر صحفي "بغض النظر عما سيحدث في المباريات القليلة المتبقية أثق في قدرتنا على حسم الدوري".

وتابع الإسباني "الآن لا يوجد نقاش حول فارق الأهداف، ولا يوجد نقاش حول أي شيء علينا فقط الفوز بلقاء أستون فيلا وإذا لم نفعل ذلك، ليفربول سيكون بطلا".

واستمر "إذا خسر ليفربول أو فاز، فالأمر يعتمد علينا، يجب أن نقدم أفضل مباراة ممكنة ضد أستون فيلا، أمام كل مشجعينا في مانشستر، أعلم أن جماهير سيتي ستكون في الشوارع لأنهم يعلمون أننا سنقدم كل شيء للفوز بتلك المباراة، وسيكونون وقتها فخورين للغاية".

ويلعب مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة ضد أستون فيلا في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد معقل السماوي في الوقت الذي يلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون بملعب أنفيلد.

ويمتلك مانشستر سيتي 90 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 86 نقطة ويتبقى له مباراة ضد ساوثامبتون.

وأكمل بيب "سنستريح لمدة يومين، وبعد ذلك سنذهب للتدرب لمدة ثلاثة أو أربعة أيام والاستعداد للمباراة يوم الأحد".

وعند سؤاله عما إذا كان هذا سيكون أمتع لقب يحققه، رد قائلا "دعني أفوز باللقب، وبعد ذلك سأشرح كيف هي مشاعري. تسألني عن المشاعر التي لم أشعر بها بعد".

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