مدرب وفاق سطيف: فخور بما قدمه فريقي أمام الأهلي.. واحترم موسيماني كثيرا

الإثنين، 16 مايو 2022 - 11:24

كتب : FilGoal

داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف

كشف داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف عن الأسباب وراء اتخاذه القرار بتشجيع الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أقصى وفاق سطيف من دور نصف النهائي بعد الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيحة 6-2.

وقال نوفيتش في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "الوقت لم يكن كبيرا للاستعداد لمباراة العودة لأننا خضنا مباراة في الدوري وكان لدينا فقط يومين عقب المباراة للاستعداد لمواجهة الأهلي ولكننا حاولنا وحتى إحصائياتنا تحسنت عن مباراة الذهاب بنسبة 50% والفريق قدم مباراة جيدة وحاول تحقيق الانتصار في المباراة".

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وتابع "أشكر اللاعبين الذين جلعونني فخورا بما قدموه في المباراة على الرغم من عدم القدرة على تحقيق الانتصار في النهاية".

وأضاف "بعد الفوز بسباعية في الدوري أحلام اللاعبين في العودة أمام الأهلي أصبحت أكبر وكانوا يتحدثون عن إمكانية تحقيق العودة لكن في النهاية الأهلي صعب المباراة علينا بالهدف الذي سجله في البداية وأجرينا بعض التبديلات وسجلنا هدفين قبل أن نستقبل التعادل في النهاية".

وشدد "أحترم بيتسو موسيماني كثيرا كمدرب كبير وسعيد بحديثه عني وعن فريقي على الرغم من الهزيمة برباعية في مباراة الذهاب".

وأكمل "علاقتنا جيدة وأتمنى أن تستمر لأنني سعيد بطريقة تفكيره لأنه على الرغم من الفوز بأربعة أهداف إلأ أنه لم يجري أي تعديلات على التشكيل في مباراة الإياب باستثناء إضافة محمد عبد المنعم على حسب ذاكرتي، أي مدرب آخر كان سيفكر في إراحة اللاعبين".

وأردف "ذهابي لغرف خلع ملابس الأهلي شيء طبيعي بالنسبة لي لأنني دائما ما أهنئ الفائز حتى لو كان على حسابي، قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي ونحترم المسيرة التي مر بها هذا الفريق".

وأتم "سأشجع الأهلي في المباراة النهائية أمام الوداد لأن تلك هي طبيعتي أحب أن أشجع الفريق الذي واجهني وربما لو كنت واجهت الوداد في نصف النهائي كنت قد أشجعهم في المباراة النهائية لكنني واجهت الأهلي بالفعل".

ويلعب الأهلي مع الوداد في المباراة النهائية يوم 30 مايو المقبل على ملعب محمد الخامس في المغرب.

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