للمرة الثانية في 6 أشهر.. بيسيرو يتولى تدريب منتخب نيجيريا

تعاقُد في ديسمبر، ونهاية قبل ان تبدأ في فبراير، ثم عودة من جديد. جوزيه بيسيرو يقود منتخب نيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا.

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تعاقده من جديد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب النسور الخضراء.

ومن المتوقع أن يقود بيسيرو الفريق للمرة الأولى خلال الجولة المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة المكسيك والإكوادور.

وسيتواجد فينيدي جورج كمساعد أول لبيسيرو، بجانب ساليسو يوسف وعثمان عبد الله بينما سيكون إيبوبوريتسي أويجاموميري محلل المباريات وسيكون آيك شورونمو مدرب حراس المرمى.

الاتحاد النيجيري أعلن في ديسمبر التعاقد مع بيسيرو ليتولى تدريب النسور بعد نهاية أمم إفريقيا.

قبل أن يتراجع بعد أمم إفريقيا ليقرر استمرار أوجوستين إيجوافين عقب توصية من اللجنة الفنية والتطوير.

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