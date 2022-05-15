برشلونة يحجز مقعده في السوبر.. وسوسيداد إلى الدوري الأوروبي على حساب فياريال

حسم برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني، بتعادل 0-0 أمام مضيفه خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالجولة 37 للدوري الإسباني.

وعجزت كتيبة تشافي هيرنانديز عن هز شباك المدريديين، لكنهم رفعوا رصيدهم إلى 73 نقطة، وضمنوا رسميًا المركز الثاني.

وبالتالي يتأهل برشلونة إلى كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.

فيما استفاد أيضًا خيتافي بالتعادل، وضمن بقائه في الدوري رسميًا بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز 14.

وحقق خيتافي عودة رائعة في الدوري الإسباني تحت قيادة مدربه كيكي سانشيز فلوريس، إذ بدأ الموسم بسبع هزائم متتالية تحت قيادة ميتشيل جونزاليس.

فياريال بعيدًا عن المجد

وفي مباراة أخرى، ضمن ريال سوسيداد تأهله إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بفوزه على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب لاسيراميكا.

تقدّم فياريال بواسطة الفرنسي فرانسيس كوكلين في الدقيقة 43.

لكن الليلة انقلبت كابوسية على كتيبة أوناي إيمري عندما سجل أليكساندر إيزاك ومارتين زوبيميندي هدفي ريال سوسيداد في الدقيقتين 56 و73.

ليرفع ريال سوسيداد رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس ويضمن رسميًا مشاركته في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

بينما تجمّد رصيد فياريال عند 56 نقطة في المركز السابع، ويفقد رسميًا فرص المشاركة في الدوري الأوروبي.

ويحتاج فياريال -الذي وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتوج بالدوري الأوروبي في آخر موسمين- للحفاظ على مركزه السابع في الجولة الأخيرة، حتى يتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

تهديد باسكي

وسيكون فياريال مهددًا بالجولة الأخيرة بواسطة أتليتك بلباو صاحب المركز السادس الذي فاز بدوره على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد في ملعب سان ماميس.

تقدّم أليكس بيرينجر لـ أتليتك بلباو في الدقيقة 33 أمام فريقه السابق بعد عرضية إيكر مونيايين.

قبل أن يقتل أسيير فياليبري المباراة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 79.

ورفع أتليتك بلباو رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة وحيدة عن فياريال.

فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند 47 نقطة في المركز التاسع.

ويحل فياريال ضيفًا على برشلونة في آخر جولة، بينما يحل أتليتك بلباو ضيفًا على إشبيلية.

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