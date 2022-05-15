في ليلة تألق زيزو وإيبوكا.. تعادل مثير بين المقاولون وإنبي

تعادل فريق إنبي مع مضيفه المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري، التي أقيمت بملعب الجبل الأخضر.

ووصل المقاولون إلى النقطة 18 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثامن.

وسجل ثنائية المقاولون العرب محمود عبد العزيز "زيزو"، بينما سجل ثنائية إنبي المهاجم النيجيري جون إيبوكا.

وصف المباراة

تقدم إنبي في الدقيقة 22 بهدف سجله المهاجم النيجيري جون إيبوكا بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

ولكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول اشتعلت المباراة بعدما حصل المقاولون العرب على ركلة جزاء بعد عرقلة كريم مصطفى.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يعود الحكم ويحتسب ركلة الجزاء.

وتقدم محمد سمير لتسديد الكرة وتصدى لها محمود جاد حارس إنبي قبل تصل إلى كريم مصطفى ليتابعها بضربة رأسية في الشباك مسجلا هدف التعادل.

ومجددا توقف اللعب وعاد الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو، ليقرر إعادة ركلة الجزاء.

وهذه المرة تقدم محمود عبد العزيز لتسديد الكرة ونجح في تسجيل هدف تعادل المقاولون في الدقيقة +56 من الشوط الأول الذي لُعب خلاله 11 دقيقة وقت محتسب بدلا من الضائع.

في الشوط الثاني نجح المقاولون في إحراز الهدف الثاني بضربة رأسية للاعب الوسط محمود عبد العزيز الذي سجل الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54.

وأبى جون إيبوكا أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة واستمر في تألقه وسجل هدف التعادل للبترولي في الدقيقة 66 من ركلة حرة مباشرة بعدما استلم الكرة وسدد بقوة على يسار محمود أبو السعود حارس المقاولون.

لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين.