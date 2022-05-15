الدوري على بعد نقطة.. ميلان يهزم أتالانتا بهدفين ويعقد مهمة إنتر

الأحد، 15 مايو 2022 - 20:02

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز يحتفل بهدفه مع ميلان ضد أتالانتا

تغلب ميلان على ضيفه أتالانتا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإيطالي.

سجل هدفي الروسونيري رافاييل لياو في الدقيقة 56 وثيو هيرنانديز في الدقيقة 76.

بذلك يرفع ميلان رصيده إلى 83 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان الذي يواجه كالياري الليلة، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 59 نقطة في المركز الثامن.

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ويحتاج ميلان رسميا لنقطة واحدة من مباراته القادمة مع ساسولو يوم الأحد 22 مايو، ليفوز بالدوري بصرف النظر عن نتائج إنتر ميلان.

أما إذا تعادل إنتر أو خسر الليلة، يعلن ميلان بطلا للدوري الغائب عن خزائنه منذ 2010-2011.

الشوط الأول

البداية أتت بتسديدة من ساندرو تونالي جاورت القائم في الدقيقة 18.

فيما حاول أليكسيس سايليمايكرس في الدقيقة 35 ولكن الكرة وصلت إلى يدي الحارس بسهولة.

حاول دافيدي زاباكوستا الرد على محاولات ميلان في الدقيقة 37 بتسديدة من خارج المنطقة جاورت القائم.

وكاد رافاييل لياو أن يقتنص التقدم في الدقيقة 42 ولكن الكرة مرت بجوار القائم أيضا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بديل الذهب

حل روسلان مالينوفيسكي ودوفان زاباتا بدلا من ماريو باساليتش ولويس مورييل في صفوف أتالانتا في الدقيقة 55، بينما أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين بخروج أوليفييه جيرو وأليكسيس سايليمايكرس ونزول أنتي ريبيتش وجونيور ميسياس.

وأخيرا أتى الهدف بتمريرة حاسمة من ميسياس إلى لياو الذي تفوق على الدفاع وسجل بين قدمي الحارس في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 63 حل إسماعيل بن ناصر بدلا من ساندرو تونالي، وعلى الناحية الأخرى أتى جيريمي بوجا بدلا من ماتيو بيسينا في الدقيقة 70.

وأخيرا سجل ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد اختراق فردي وتسديدة رائعة بيسراه عجز الحارس عن التصدي لها.

وفي الدقيقة 80 حل تيموي باكايوكو وأليساندرو فلورنزي بدلا من رادي كرونيتش ودافيدي كالابريا.

وكاد دوفان زاباتا أن يقلص الفارق في الدقيقة 86 ولكن مايك مينيان تألق في التصدي والدفاع عن نظافة شباك ميلان.

بذلك يرفع ميلان رصيده إلى 83 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان الذي يواجه كالياري الليلة، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 59 نقطة في المركز الثامن.

ويحتاج ميلان رسميا لنقطة واحدة من مباراته القادمة مع ساسولو يوم الأحد 22 مايو، ليفوز بالدوري بصرف النظر عن نتائج إنتر ميلان.

أما إذا تعادل إنتر أو خسر الليلة، يعلن ميلان بطلا للدوري الغائب عن خزائنه منذ 2010-2011.

يأتي ذلك بفضل تفوق ميلان في المواجهات المباشرة، حيث تعادلا 1-1 وفاز ميلان 2-1.

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