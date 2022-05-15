لونين يُرسل قادش لمناطق الهبوط.. وليفانتي يسحب ألافيس معه نحو الجحيم

تعادل ريال مدريد أمام مضيفه قادش بهدف لكل طرف في ملعب نويفو ميرانديا بالجولة 37 للدوري الإسباني.

تقدّم ريال مدريد مبكرًا بواسطة ماريانو دياز، لكن قادش أدرك التعادل بواسطة روبين سوبرينو قبل نهاية الشوط الأول.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 85 نقطة في صدارة المسابقة التي حسم لقبها بالفعل قبل موسمين، بينما رفع قادش رصيده إلى 36 نقطة.

وتقهقر قادش للمركز 18 ودخل مناطق الهبوط، بعد أن فاز ريال مايوركا في مباراة مثيرة على رايو فايكانو.

ويمتلك مايوركا -تحت قيادة خافيير أجيري- 36 نقطة أيضًا، لكنه يتفوق على قادش في المواجهات المباشرة.

وعجز قادش عن تأمين بقائه رسميًا في الدوري الممتاز، إذ كان يحتاج إلى الفوز في ظل تعثر مايوركا بالتعادل أو الهزيمة أمام رايو.

وشهدت المباراة تألق الأوكراني أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد الذي تصدى لعدة هجمات خطيرة وأوقف ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

مداورة كبيرة

واصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد المداورة في تشكيله، وأقحم ماريانو دياز أساسيًا في الهجوم مع الدفع بـ لونين في حراسة المرمى.

وأقحم أنشيلوتي لاعبه خيسوس فاييخو في مركز الظهير الأيمن، بينما شارك لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيسر.

بينما ارتدى ناتشو فيرنانديز شارة القيادة في مواجهة أليكس فيرنانديز قائد قادش وشقيقه والناشئ السابق لـ ريال مدريد.

ماريانو وكروس وفالفيردي أساسيون أمام قادش، ورودريجو يقود هجوم ريال مدريد🗒#في_إسبانيا pic.twitter.com/BXX8B1Hx4T — FilGoal (@FilGoal) May 15, 2022

رودريجو الخارق

بدأت المباراة بفاصل مهاري غير عادي من رودريجو الذي لعب على الجهة اليسرى، فانطلق مراوغًا 4 لاعبين من قادش، قبل أن يمرر كرة الهدف الأول لـ ماريانو في الدقيقة الخامسة.

ليسجل ماريانو هدفه الأول هذا الموسم، والأول عمومًا منذ أن هز شباك فياريال في نوفمبر 2020.

لكن قادش أدرك التعادل في الدقيقة 37 بواسطة سوبرينو -ناشئه السابق- الذي استغل هفوة مزدوجة من إيدير ميليتاو في إبعاد الكرة، قبل أن تصطدم به وتعرف طريقها لشباك لونين.

في الشوط الثاني واصل لونين تصدياته الخارقة وأبعد أكثر من هجمة مؤكدة، لكنه تسبب في ركلة جزاء على فريقه.

وصحح لونين الخطأ وتصدى لركلة الجزاء التي نفذها ألفارو نيجريدو -ناشئ ريال مدريد السابق أيضًا- في الدقيقة 61.

وشهدت الدقيقة 65 ظهور إدين هازارد وعودته للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، إذ عوّض رودريجو في مركز الجناح الأيسر.

وعرفت المباراة كذلك مشاركة خوانمي لاتاسا مهاجم ريال مدريد الشاب لأول مرة في مسيرته بعد دخوله بدلًا من ماريانو.

ويخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة الأحد المقبل في مواجهة ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يحل قادش ضيفًا على ألافيس الذي هبط بالفعل.

أمل متجدد لـ أجيري

وفي مباراة مجنونة أخرى، فاز مايوركا على ضيفه رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سون مويش.

الكوسوفي فيدات موريكي تقدّم لـ مايوركا في الدقيقة 13، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي فريقه رغم انضمامه إلى فريق الجزيرة بفترة الانتقالات الشتوية.

لكن رايو كاد أن يفسد أمسية مايوركا عندما أدرك السنغالي بابي سيس التعادل للفريق العاصمي في الدقيقة 60.

قبل أن يقتنص البديل أبدون براتس الفوز لـ مايوركا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ليرفع مايوركا رصيده إلى 36 نقطة ويتقدّم للمركز الـ 17 مغادرًا مراكز الهبوط، ومتفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على قادش الذي تقهقر للمركز 18.

فيما تجمّد رصيد رايو عند 42 نقطة في المركز 12، بعد أن ضمن بقائه بالفعل منذ الجولة قبل الماضية.

وتواصلت عُقدة رايو في ملعب مايوركا الذي لم يفز عليه مطلقًا في مواجهاتهما بالدوري الممتاز، إذ تعادل مرتين وخسر 6.

هبوط ألافيس

كما تحدد ثاني الهابطين بالدوري الإسباني، بخسارة ديبورتيفو ألافيس أمام مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في سيوتات دي فالنسيا.

ألافيس تقدّم بواسطة نجمه خوسيلو في الدقيقة 36، ليكون المهاجم الإسباني قد ساهم في 58% من أهداف فريقه هذا الموسم.

لكن ليفانتي -الذي هبط رسميًا منذ الجولة الماضية- قلب المباراة وسجل 3 أهداف متتالية.

الكوستاريكي أوسكار دوارتي تعادل في الدقيقة 53، ثم تقدّم روجر مارتي في الدقيقة 74، قبل أن يسحب القائد خوسيه لويس موراليس الضيوف رسميًا إلى الدرجة الثانية برفقتهم بهدفٍ ثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ليرفع موراليس رصيده إلى 13 هدفًا هذا الموسم في أفضل مواسمه التهديفية.

وتجمّد رصيد ألافيس عند 31 نقطة وتراجع للمركز الأخير، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 32 نقطة وتقدّم للمركز 19 -قبل الأخير-.

لتنتهي سلسلة 6 مواسم متتالية لـ ألافيس في الدوري الإسباني الممتاز هي الأطول له في تاريخه.

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