كرة طائرة - نهائي إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لأندية الكرة الطائرة (رجال).

وتأهل الأهلي إلى هذا النهائي بعد الفوز على بورت دوالا الكاميروني بثلاثة أشواط دون رد.

فيما تأهل الترجي بنفس النتيجة على حساب جيسجارا الرواندي.

وتغلب الأهلي على الجمارك النيجيري أمس بثلاثة أشواط دون رد في ربع النهائي.

كما تغلب على فريق ماددا والابو الأثيوبي بثلاثة أشواط دون مقابل في دور الـ16 من منافسات البطولة.

وكان الأهلي تغلب على فريق فاب الكاميرون بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة المقامة في تونس.

وقبلها فاز على فريق الأولمبي القيليبي منظم البطولة في مباراة الافتتاح.

وتلعب المباراة النهائية في السادسة مساء الغد (الإثنين 16 مايو).

وتذاع المباراة عبر قناة الأهلي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بحصد اللقب 14 مرة.

وغاب الأهلي عن النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في تونس بعد اعتذاره عن المشاركة.