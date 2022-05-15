كرة طائرة - نهائي إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

الأحد، 15 مايو 2022 - 21:11

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لأندية الكرة الطائرة (رجال).

وتأهل الأهلي إلى هذا النهائي بعد الفوز على بورت دوالا الكاميروني بثلاثة أشواط دون رد.

فيما تأهل الترجي بنفس النتيجة على حساب جيسجارا الرواندي.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - الأهلي يهزم بورت دوالا ويتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا كرة طائرة - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوز كاسح على الجمارك كرة طائرة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا بعد فوز مريح على فاب كرة طائرة - الأهلي إلى ربع النهائي بعد فوز مريح على ماددا والابو الأثيوبي

وتغلب الأهلي على الجمارك النيجيري أمس بثلاثة أشواط دون رد في ربع النهائي.

كما تغلب على فريق ماددا والابو الأثيوبي بثلاثة أشواط دون مقابل في دور الـ16 من منافسات البطولة.

وكان الأهلي تغلب على فريق فاب الكاميرون بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة المقامة في تونس.

وقبلها فاز على فريق الأولمبي القيليبي منظم البطولة في مباراة الافتتاح.

وتلعب المباراة النهائية في السادسة مساء الغد (الإثنين 16 مايو).

وتذاع المباراة عبر قناة الأهلي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بحصد اللقب 14 مرة.

وغاب الأهلي عن النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في تونس بعد اعتذاره عن المشاركة.

اقرأ أيضا:

عودة مجنونة لـ مانشستر سيتي

سيناريوهات فوز مانشستر سيتي وليفربول بالدوري

إنجاز جديد لـ ميار شريف

نابولي يرسل جنوى للدرجة الثانية في ليلة وداع إنسيني

الأهلي الأهلي - كرة طائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الترجي
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مايو - نهائيان لـ الأهلي في الصالات.. ومواجهة حاسمة في إنجلترا كرة طائرة - الأهلي يهزم بورت دوالا ويتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا تنس - إلى الخمسين الأوائل.. ميار شريف تحافظ على لقب كارلشروه وتقفز في التصنيف كرة سلة – إلى المباراة الخامسة.. الاتحاد يشعل نهائي الدوري وينتصر على الأهلي انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة NBA - ميامي وجولدن ستيت إلى نهائي الشرق والغرب.. وإثارة منتظرة في المباراة السابعة كرة يد - إصابة قوية لـ"سيسا" لاعب الأهلي في الرأس كرة يد - الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بفوز كبير على كيركوس الإثيوبي
أخر الأخبار
لاليجا تمنح ريال مدريد فرصة أفضل للاستعداد لنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب وفاق سطيف: فخور بما قدمه فريقي أمام الأهلي.. واحترم موسيماني كثيرا 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مايو - نهائيان لـ الأهلي في الصالات.. ومواجهة حاسمة في إنجلترا ساعة | الدوري المصري
رئيس المصري: عقوبات كاف على حسب الأهواء.. ولا توجد أزمة مستحقات في الفريق ساعة | الكونفدرالية
إيهاب جلال: لن نهد ما فعله الجهاز السابق.. وهذا كواليس حديثي مع صلاح بعد الإصابة 11 ساعة | منتخب مصر
إيفونا: إذا عاد بي الزمن لن أرحل عن الأهلي.. والأحمر لا يتأثر باللعب في أي مكان 11 ساعة | الدوري المصري
NBA - بوسطن يسحق ميلوكي ويطيح بحامل اللقب ويصل لنهائي القسم الشرقي 11 ساعة | كرة سلة
الدوري الفرنسي - مبابي "أفضل لاعب" يثير الفضول حول مستقبله.. وبنزيمة الأفضل "خارج فرنسا" 11 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا