بمشاركة الثنائي المصري.. كوكا يسجل ويهزم رفاق كهربا بثلاثية

تغلب كونيا سبور على ضيفه هاتاي سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري التركي.

شهدت المباراة تواجد أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا على مقاعد البدلاء، حتى نزوله في الدقيقة 70 على حساب سوكول سيكاليشي.

فيما تواجد كهربا المعار من الأهلي على مقاعد بدلاء هاتاي، حتى أتى في الدقيقة 82 بدلا من سابا لوبيانيدزي.

تقدم زيمر بيتيكي في الدقيقة السادسة لصالح كونيا، وتعادل أيوب الكعبي لهاتاي في الدقيقة 16.

وبعد نزول كوكا تقدم كونيا سبور بهدف كونراد ميتشالاك في الدقيقة 73.

وأخيرا في الدقيقة 87 سجل كوكا الهدف الثالث بعد تمريرة من سونر ديكمن.

بذلك يرفع كونيا سبور رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد هاتاي سبور عند 50 نقطة في المركز الحادي عشر.