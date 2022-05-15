الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع البنك الأهلي .. القنوات الناقلة والمعلق

يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 4 مباريات أكثر.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 24 نقطة من 17 مباراة.

وتعادل الأهلي في مباراته السابقة مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق.

بينما تعادل البنك الأهلي مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 18 مايو على ملعب المقاولون العرب.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

يذكر أن الأهلي سيلعب أمام الوداد المغربي 30 مايو الجاري لحساب نهائي دوري أبطال إفريقيا.