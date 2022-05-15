الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

على الجانب الآخر، يتواجد طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.

وخسر الزمالك في مباراته الأخيرة أمام إنبي بهدفين دون مقابل.

بينما تعادل طلائع الجيش مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 17 مايو.

ويُلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن.

يذكر أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك يتصدر جدول هدافي الدوري برصيد 11 هدفا.

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