كرة طائرة - الأهلي يهزم بورت دوالا ويتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا

الأحد، 15 مايو 2022 - 18:57

كتب : محمد سمير

الأهلي × بورت دوالا - بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

تأهل الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا لأندية رجال الكرة الطائرة، وذلك بالفوز على بورت دوالا الكاميروني في نصف النهائي بثلاثة أشواط دون رد.

وفاز الأهلي بأول الأشواط بنتيجة 25-15، فيما فاز بالثاني بنتيجة 25-19، وحسم الثالث بنتيجة 25-20.

ويلعب الأحمر المباراة النهائية غدا مع الفائز من الترجي و جيساجارا الرواندي.

وتغلب الأهلي على الجمارك النيجيري أمس بثلاثة أشواط دون رد في ربع النهائي.

كما تغلب على فريق ماددا والابو الأثيوبي بثلاثة أشواط دون مقابل في دور الـ16 من منافسات البطولة.

وكان الأهلي تغلب على فريق فاب الكاميرون بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة المقامة في تونس.

وقبلها فاز على فريق الأولمبي القيليبي منظم البطولة في مباراة الافتتاح.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بحصد اللقب 14 مرة.

وغاب الأهلي عن النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في تونس بعد اعتذاره عن المشاركة.

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كرة طائرة الأهلي - كرة طائرة الأهلي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
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