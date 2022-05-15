حمزة الجمل: الجماهير دفعت الفريق جيدا للفوز.. وما زالت الرحلة طويلة

الأحد، 15 مايو 2022 - 18:53

كتب : FilGoal

حمزة الجمل يرد تحية جماهير الإسماعيلي بعد لقاء المصري

شدد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي على أن عودة الفريق للانتصارات من جديد جاءت بعد مجهود كبير من كل أعضاء الفريق والجهاز الفني.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على استاد الإسماعيلية في الدوري المصري هذا الموسم، بانتصاره على ضيفه سيراميكا كليوبترا بهدفين دون رد بالجولة 19 للمسابقة.

وقال حمزة الجمل في تصريحات للموقع الرسمي: "الفوز الثاني على التوالي سيمنحنا دفعة قوية لتحقيق مزيد من التقدم بجدول الترتيب لأن تولي تدريب بحجم الإسماعيلي مسئولية كبيرة لكني لا أخشى أي ضغوط فلقد اعتدت على هذا الأمر".

أخبار متعلقة
لحظة الوداع.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل لويس سواريز بنهاية الموسم برسالة مؤثرة.. ديبالا يودع جماهير يوفنتوس أزمة جديدة؟ الأهلي يعلن استدعاء ثلاثي الفريق للأجندة الدولية في يوم نهائي إفريقيا تقرير: تريزيجيه على رادار النصر السعودي

وأضاف "هذه المباراة لها طابع خاص وأود أن أشكر اللاعبين على الجهود والروح القتالية بجانب الإلتزام بالتعليمات الفنية لذلك كان التوفيق حليفنا خاصة أمام منافس قوي وصعب لا يستهان به على الإطلاق".

وواصل "دور الجماهير كان كبيرا للغاية فى تحفيز اللاعبينا وهذا ليس بجديد على الجماهير العاشقة للكيان التى دائما ما تكون اللقطة المضئية فى المباراة".

وتابع "أغلقنا تلك الصفحة نهائيا وسنبدأ من الغد الإستعداد لمواجهة البنك الأهلي الصعبة. ما زال المشوار طويلا أمامنا".

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن الجونة.

اقرأ أيضا

ثلاثي الأهلي يتلقى استدعاء دولي يوم نهائي إفريقيا

سيناريوهات تتويج ليفربول ومانشستر سيتي

عقوبات بالجملة على المصري

هل ينتقل تريزيجيه للدوري السعودي؟

حمزة الجمل الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) إنبي.. جوووول إيبوكا والأول الإسماعيلي يكسر عقدة عمرها عام كامل بفوز ثمين على سيراميكا كليوبترا تشكيل الدوري - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا اختبر معلوماتك عن مواجهة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2) (0) سيراميكا كليوباترا.. فوز ثمين تشكيل الدوري - الشامي ومدبولي يقودان هجوم الإسماعيلي.. وثلاثي في وسط سيراميكا كليوباترا الأهلي يستأنف تدريبات الإثنين استعدادا لـ الدوري.. وفحص طبي للثلاثي المصاب
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق 5 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – بويج وبالدي أساسيان أمام خيتافي 6 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - الأهلي يهزم بورت دوالا ويتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا 10 دقيقة | رياضات أخرى
حمزة الجمل: الجماهير دفعت الفريق جيدا للفوز.. وما زالت الرحلة طويلة 15 دقيقة | الدوري المصري
لحظة الوداع.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل لويس سواريز بنهاية الموسم 21 دقيقة | الدوري الإسباني
برسالة مؤثرة.. ديبالا يودع جماهير يوفنتوس 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
التشكيل – ناتشو ظهير لـ ريال مدريد.. وشقيقه أليكس يقود قادش 34 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) إنبي.. جوووول إيبوكا والأول 43 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة 4 لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي