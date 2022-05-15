حمزة الجمل: الجماهير دفعت الفريق جيدا للفوز.. وما زالت الرحلة طويلة

شدد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي على أن عودة الفريق للانتصارات من جديد جاءت بعد مجهود كبير من كل أعضاء الفريق والجهاز الفني.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على استاد الإسماعيلية في الدوري المصري هذا الموسم، بانتصاره على ضيفه سيراميكا كليوبترا بهدفين دون رد بالجولة 19 للمسابقة.

وقال حمزة الجمل في تصريحات للموقع الرسمي: "الفوز الثاني على التوالي سيمنحنا دفعة قوية لتحقيق مزيد من التقدم بجدول الترتيب لأن تولي تدريب بحجم الإسماعيلي مسئولية كبيرة لكني لا أخشى أي ضغوط فلقد اعتدت على هذا الأمر".

وأضاف "هذه المباراة لها طابع خاص وأود أن أشكر اللاعبين على الجهود والروح القتالية بجانب الإلتزام بالتعليمات الفنية لذلك كان التوفيق حليفنا خاصة أمام منافس قوي وصعب لا يستهان به على الإطلاق".

وواصل "دور الجماهير كان كبيرا للغاية فى تحفيز اللاعبينا وهذا ليس بجديد على الجماهير العاشقة للكيان التى دائما ما تكون اللقطة المضئية فى المباراة".

وتابع "أغلقنا تلك الصفحة نهائيا وسنبدأ من الغد الإستعداد لمواجهة البنك الأهلي الصعبة. ما زال المشوار طويلا أمامنا".

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن الجونة.

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