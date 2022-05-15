برسالة مؤثرة.. ديبالا يودع جماهير يوفنتوس

وجه الأرجنتيني باولو ديبالا رسالة وداع إلى جماهير يوفنتوس قبل المباراة الأخيرة على ملعب البيانكونيري.

ويلعب يوفنتوس غدا الاثنين مع لاتسيو في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وقال ديبالا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من الصعب العثور على الكلمات المناسبة للوداع، فهناك سنوات عديدة ومشاعر كثيرة عشناها معا. اعتقدت أننا سنبقى سويا حتى سنوات أكثر، لكن القدر يضعنا على مسارات مختلفة".

وواصل "لن أنسى أبدًا كل شيء جربته هنا، كل مباراة وكل هدف. هنا كبرت وتعلمت وعشت وحلمت".

وتابع "لقد مرت 7 سنوات من السحر و12 كأسا و115 هدفا لن يسلبها أحد منا مطلقا، شكرا لدعمكم لي في الأوقات الصعبة".

E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme... Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. pic.twitter.com/D3cfK2vZ2y — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 15, 2022

واستكمل "شكرا لأولئك الذين رافقوني على مر السنين، من المشجعين إلى الأشخاص الذين يعملون داخل النادي والمدربين وزملائي في الفريق والموظفين والمديرين".

واستطرد "لقد كان ارتداء هذا القميص المهم مع شارة الكابتن أحد أعظم فخر في حياتي، والذي آمل أن أظهره لأولادي وأحفادي يومًا ما".

وأتم "غدا ستكون آخر مباراة لي مع هذا القميص، من الصعب تخيل ذلك، لكنها ستكون آخر وداع لنا. لن يكون الأمر سهلا، لكنني سأدخل الميدان بابتسامة ورأسي مرفوع مع العلم أنني قدمت كل شيء من أجلك".

ولم تنجح مفاوضات تجديد التعاقد بين ديبالا وإدارة يوفنتوس مع تقارير عن قرب انضمامه إلى إنتر ميلان.

وانتقل باولو ديبالا لصفوف يوفنتوس من باليرمو في 2015 ليشارك مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

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