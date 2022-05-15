موعد مباريات الأحد 15 مايو 2022.. ثلاث مباريات بالدوري المصري وإثارة في إنجلترا وإيطاليا

الأحد، 15 مايو 2022 - 10:40

كتب : FilGoal

رمضان صبحي مع بيراميدز أمام فاركو

يشهد اليوم الأحد الموافق 15 من شهر مايو 2022 إثارة كبرى في عدد من الدوريات المختلفة.

وتنطلق الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري بثلاث مباريات.

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الدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري اليوم بثلاث مباريات.

ويستضيف الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا في الرابعة عصرا وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يحل إنبي ضيفا على المقاولون العرب في السادسة والنصف مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتختتم منافسات اليوم بمواجهة بين بيراميدز أمام فاركو في التاسعة مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

تبلغ الإثارة ذورتها في المنافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي اليوم.

ويستضيف توتنام فريق بيرنلي في الواحدة ظهرا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يواصل مانشستر سيتي مشواره نحو اللقب في الثالثة عصرا عندما يحل ضيفا على وست هام يونايتد.

الدوري الإيطالي

يستضيف ميلان فريق أتالانتا في السادسة مساء بالجولة قبل الأخيرة.

وفي صراع القمة أيضا يواجه إنتر فريق كالياري في التاسعة إلا ربع مساء.

ويتنافس فريقا ميلان وإنتر على لقب الدوري الإيطالي.

الدوري الإسباني

بعد أن تم حسم الأمور تقام مباريات هادئة في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على قادش في السابعة والنصف مساء، بينما يحل برشلونة ضيفا على خيتافي.

الدوري المصري الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي
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