فان دايك: لدينا الحارس الأفضل في العالم.. وهذا سبب استبدالي أمام تشيلسي

شرح فيرجل فان دايك مدافع ليفربول سبب استبداله خلال مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف ليتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2006.

وقال فان دايك في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "آمل أن أكون بخير، سنتحقق من الأمر شعرت في الشوط الأول عندما ركضت بوخز خفيف خلف ركبتي وتحاملت عليها ولكن في النهاية لم أريد المخاطرة بالفريق وكنا بحاجة إلى الثقة في ماتيب".

وتابع "حصلنا على لقب جديد لم يحصل عليه النادي منذ مدة طويلة، الفريقين صنعا العديد من الفرص ولكن في النهاية كان لدينا الحارس الأفضل في العالم".

ويلعب ليفربول مع ساوثامبتون الثلاثاء المقبل في المباراة قبل الأخيرة له في الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا

كلوب يعلق على إصابة صلاح

مجد كلوب ونحس ماونت في نهائي كأس الاتحاد

صلاح يفوز بلقبه التاسع أوروبيا

ليفاندوفسكي يرفض الاستمرار مع بايرن