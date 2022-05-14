كرة سلة – إلى المباراة الخامسة.. الاتحاد يشعل نهائي الدوري وينتصر على الأهلي

السبت، 14 مايو 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري السوبر كرة سلة

أشعل الاتحاد السكندري نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة وفاز على الأهلي اليوم السبت في المباراة الرابعة بنتيجة 85-75.

وبدأ الاتحاد المباراة بقوة وظل متقدما فيها حتى النهاية ولم يستطع الأهلي إدراك التعادل.

فيما كان أقل فارق في النقاط هو 6.

وأنهى الاتحاد الربع الأول متفوقا بنتيجة 30-11، والثاني 47-31، والثالث 61-49، قبل الفوز في النهاية 85-75.

وتقام المباريات بنظام Best of 5، والفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وبذلك يلجأ الأهلي والاتحاد للمباراة الخامسة لتحديد بطل الدوري، إذ أن زعيم الثغر فاز في اللقاء الأول بنتيجة 86-77.

فيما فاز الأهلي في المباراتين الثانية والثالثة بنتيجتي 73-60 و63-60.

وستقام المباراة الخامسة لتحديد بطل الدوري يوم الإثنين المقبل.

اقرأ أيضا

كلوب يعلق على إصابة صلاح

مجد كلوب ونحس ماونت في نهائي كأس الاتحاد

صلاح يفوز بلقبه التاسع أوروبيا

ليفاندوفسكي يرفض الاستمرار مع بايرن

كرة سلة الأهلي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة NBA - ميامي وجولدن ستيت إلى نهائي الشرق والغرب.. وإثارة منتظرة في المباراة السابعة كرة يد - إصابة قوية لـ"سيسا" لاعب الأهلي في الرأس كرة يد - الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بفوز كبير على كيركوس الإثيوبي كرة طائرة - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بفوز كاسح على الجمارك كرة سلة - بولندي وسلوفيني.. الكشف عن طاقم تحكيم رابع مباريات نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد كرة يد - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بفوز ساحق على نيامي كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح فاب الكاميروني
أخر الأخبار
الأهلي يعقد اجتماعا طارئا بسبب مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مفارقة وتفوق تام في أبرز 10 أرقام من تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 12 دقيقة | تقرير في الجول
فان دايك: لدينا الحارس الأفضل في العالم.. وهذا سبب استبدالي أمام تشيلسي 22 دقيقة | أوروبا
النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة – إلى المباراة الخامسة.. الاتحاد يشعل نهائي الدوري وينتصر على الأهلي 34 دقيقة | رياضات أخرى
صلاح يؤكد جاهزيته لـ نهائي دوري أبطال أوروبا 49 دقيقة | أوروبا
تقارير: بوجبا يسافر إلى تورينو للتفاوض مع يوفنتوس 49 دقيقة | ميركاتو
هندرسون: الفوز في ويمبلي لا يصدق.. وأمامنا ثلاثة نهائيات متبقية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة