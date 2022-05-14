كرة سلة – إلى المباراة الخامسة.. الاتحاد يشعل نهائي الدوري وينتصر على الأهلي

أشعل الاتحاد السكندري نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة وفاز على الأهلي اليوم السبت في المباراة الرابعة بنتيجة 85-75.

وبدأ الاتحاد المباراة بقوة وظل متقدما فيها حتى النهاية ولم يستطع الأهلي إدراك التعادل.

فيما كان أقل فارق في النقاط هو 6.

وأنهى الاتحاد الربع الأول متفوقا بنتيجة 30-11، والثاني 47-31، والثالث 61-49، قبل الفوز في النهاية 85-75.

وتقام المباريات بنظام Best of 5، والفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وبذلك يلجأ الأهلي والاتحاد للمباراة الخامسة لتحديد بطل الدوري، إذ أن زعيم الثغر فاز في اللقاء الأول بنتيجة 86-77.

فيما فاز الأهلي في المباراتين الثانية والثالثة بنتيجتي 73-60 و63-60.

وستقام المباراة الخامسة لتحديد بطل الدوري يوم الإثنين المقبل.

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