كرة سلة – إلى المباراة الخامسة.. الاتحاد يشعل نهائي الدوري وينتصر على الأهلي
السبت، 14 مايو 2022 - 22:48
كتب : FilGoal
أشعل الاتحاد السكندري نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة وفاز على الأهلي اليوم السبت في المباراة الرابعة بنتيجة 85-75.
وبدأ الاتحاد المباراة بقوة وظل متقدما فيها حتى النهاية ولم يستطع الأهلي إدراك التعادل.
فيما كان أقل فارق في النقاط هو 6.
وأنهى الاتحاد الربع الأول متفوقا بنتيجة 30-11، والثاني 47-31، والثالث 61-49، قبل الفوز في النهاية 85-75.
وتقام المباريات بنظام Best of 5، والفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.
وبذلك يلجأ الأهلي والاتحاد للمباراة الخامسة لتحديد بطل الدوري، إذ أن زعيم الثغر فاز في اللقاء الأول بنتيجة 86-77.
فيما فاز الأهلي في المباراتين الثانية والثالثة بنتيجتي 73-60 و63-60.
وستقام المباراة الخامسة لتحديد بطل الدوري يوم الإثنين المقبل.
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