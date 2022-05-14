صلاح يؤكد جاهزيته لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد محمد صلاح نجم ليفربول جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأصيب صلاح في مواجهة ليفربول وتشيلسي التي أقيمت اليوم السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج صلاح مصابا في الدقيقة 33 من المباراة.

ونشرت كاري براون مراسلة شبكة "بي إن سبورتس" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة عقب المباراة أكدت فيها أن صلاح بخير.

وقالت: "سألت صلاح هل أنت جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضافت "صلاح أجاب قائلا: نعم أنا بخير".

OK for the final Mo? Yes I’m fine! Confirmed — Carrie Brown 💙 (@CarrieBrownTV) May 14, 2022































































































































































وتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في ملعب ويمبلي اليوم السبت بنتيجة 6-5 بعد التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

جاء ذلك بعدما تغلب على تشيلسي أيضا قبل عدة أشهر في الملعب ذاته ليفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويتبقى لليفربول مباراتين بالدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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