صلاح يؤكد جاهزيته لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت، 14 مايو 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

أكد محمد صلاح نجم ليفربول جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأصيب صلاح في مواجهة ليفربول وتشيلسي التي أقيمت اليوم السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج صلاح مصابا في الدقيقة 33 من المباراة.

أخبار متعلقة
كلوب يتحدث عن إصابتي صلاح وفان دايك أمام تشيلسي بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.. صلاح يصل للقبه التاسع في أوروبا صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب

ونشرت كاري براون مراسلة شبكة "بي إن سبورتس" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة عقب المباراة أكدت فيها أن صلاح بخير.

وقالت: "سألت صلاح هل أنت جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضافت "صلاح أجاب قائلا: نعم أنا بخير".

وتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في ملعب ويمبلي اليوم السبت بنتيجة 6-5 بعد التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

جاء ذلك بعدما تغلب على تشيلسي أيضا قبل عدة أشهر في الملعب ذاته ليفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويتبقى لليفربول مباراتين بالدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا

كلوب يعلق على إصابة صلاح

مجد كلوب ونحس ماونت في نهائي كأس الاتحاد

صلاح يفوز بلقبه التاسع أوروبيا

ليفاندوفسكي يرفض الاستمرار مع بايرن

صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا تشيلسي ريال مدريد
نرشح لكم
فان دايك: لدينا الحارس الأفضل في العالم.. وهذا سبب استبدالي أمام تشيلسي تقارير: بوجبا يسافر إلى تورينو للتفاوض مع يوفنتوس هندرسون: الفوز في ويمبلي لا يصدق.. وأمامنا ثلاثة نهائيات متبقية تسيميكاس: طلبت تسديد الركلة السابعة.. وعلينا أن ننسى هذا اللقب صباح الغد لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي أليسون: علينا أن نستمتع الآن.. وما حدث سيمنحنا الدفعة في الدوري ودوري الأبطال كلوب يتحدث عن إصابتي صلاح وفان دايك أمام تشيلسي بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.. صلاح يصل للقبه التاسع في أوروبا
أخر الأخبار
فان دايك: لدينا الحارس الأفضل في العالم.. وهذا سبب استبدالي أمام تشيلسي 8 دقيقة | أوروبا
النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة – إلى المباراة الخامسة.. الاتحاد يشعل نهائي الدوري وينتصر على الأهلي 21 دقيقة | رياضات أخرى
صلاح يؤكد جاهزيته لـ نهائي دوري أبطال أوروبا 36 دقيقة | أوروبا
تقارير: بوجبا يسافر إلى تورينو للتفاوض مع يوفنتوس 36 دقيقة | ميركاتو
هندرسون: الفوز في ويمبلي لا يصدق.. وأمامنا ثلاثة نهائيات متبقية ساعة | أوروبا
تسيميكاس: طلبت تسديد الركلة السابعة.. وعلينا أن ننسى هذا اللقب صباح الغد ساعة | أوروبا
لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة