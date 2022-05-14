هندرسون: الفوز في ويمبلي لا يصدق.. وأمامنا ثلاثة نهائيات متبقية

السبت، 14 مايو 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

ليفربول يحتفل بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

شدد جوردان هندرسون قائد ليفربول على أن العودة من جديد للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمرا لا يصدق مشيرا إلى أن هناك ثلاث نهائيات متبقية في موسم الريدز.

وفاز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

وقال هندرسون في تصريحات لشبكة بي بي سي: "نحن هنا لرفع الألقاب، نعمل بجد طوال الموسم. المجيء إلى هنا والفوز يعني الكثير للجميع. الجماهير تستحق ذلك والنادي بأكمله".

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وتابع "إنها لحظة مهمة بالنسبة لنا، لم نلعب هذا النهائي منذ بعض الوقت لذا كان الفوز باللقب أمرا مميزا".

وواصل "كان الأمر صعبا ، كنا نعلم أنه سيكون كذلك. لقد لعبنا العديد من الألعاب في فترة زمنية قصيرة. لقد كانت ضربة كبيرة مع إصابة فابينيو ثم محمد صلاح. الموقف وعقلية لمواصلة التقدم والتعمق عندما يكون الأمر صعبا. لذا فإن الفوز بها بركلات الترجيح أمر لا يصدق".

واستكمل "لقد فزنا مرتين حتى الآن هذا الموسم. لا يزال أمامنا بعض المباريات الكبيرة. نحتاج فقط إلى الاستمرار في التقدم حتى النهاية ومعرفة ما يمكننا الانتهاء منه".

واستطرد "يجب أن نتعافى بسرعة، مباراة كبيرة أخرى يوم الثلاثاء ضد ساوثامبتون. يجب أن نكون مستعدين لذلك. ثم بعد ذلك ولفرهامبتون في نهاية الأسبوع لإنهاء موسم الدوري الممتاز ثم نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأتم "يتبقى لدينا ثلاث مباريات كبيرة ونأمل أن نتمكن من الفوز بجميع المباريات الثلاث وإنهاء الموسم بأعلى مستوى".

ويلعب ليفربول مع ساوثامبتون الثلاثاء المقبل في المباراة قبل الأخيرة له في الدوري الإنجليزي.

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