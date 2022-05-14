تسيميكاس: طلبت تسديد الركلة السابعة.. وعلينا أن ننسى هذا اللقب صباح الغد

السبت، 14 مايو 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

كوستاس تسيكيماس - ليفربول وتشيلسي - كأس الاتحاد الإنجليزي

ظهر اليوناني كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول سعيدا بالفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولكنه شدد على أن العمل يجب أن يتواصل من الغد لما تبقى من الموسم.

وفاز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

وقال كوستاس تسيميكاس صاحب الركلة الأخيرة في تصريحات لشبكة ساكي سبورتس: "لقد قدمنا كل ما لدينا في المباراة، أهنئ الفريق على الفوز. علينا أن نحتفل الآن ولكن سنعود إلى العمل غدا. لا يزال أمامنا الكثير لنفعله. لدينا مباريات في الدوري الممتاز ولدينا النهائي الكبير".

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وتابع "إنه أمر خاص جدا بالنسبة لي أن أسجل الركلة الأخيرة، سألني المدير الفني عن الرقم الذي أريده. قلت رقم سبعة. يسألني لماذا حتى الآن؟ أقول إنني أريد الرقم سبعة. وأعطاني الرقم سبعة الفرصة للفوز بالمباراة. اختار الجانب الأيمن وأنا أسجل وأنا سعيد جدا بذلك".

وأتم "نريد مواصلة الفوز. كان هدفنا منذ بداية الموسم هو الاستمرار في ذلك، ونأمل في النهاية أن نكون سعداء. يجب أن نحتفل الآن، لكن ما زلنا في أذهاننا المباريات القادمة. علينا أن نركز بنسبة 100٪ إذا أردنا تحقيق أهدافنا".

ويلعب ليفربول مع ساوثامبتون الثلاثاء المقبل في المباراة قبل الأخيرة له في الدوري الإنجليزي.

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