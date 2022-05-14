أليسون: علينا أن نستمتع الآن.. وما حدث سيمنحنا الدفعة في الدوري ودوري الأبطال

السبت، 14 مايو 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول وتشيلسي - كأس الاتحاد الإنجليزي

ظهر الحارس البرازيلي أليسون بيكر سعيدا بعد تتويج الريدز بلقب كأس الاتحاد الإ،جليزي مشيرا إلى أن الانتصار سيمنح الفريق دفعة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

وقال أليسون في تصريحات لشبكة بي بي سي: "إنه لأمر مدهش، لقد قدمنا مثل هذا الأداء الجيد. كان من المؤسف أننا لم نسجل. لقد كانت معركة جيدة، وحافظنا على شباكنا نظيفة وبعد ذلك كان الفريق في الموعد بتسجيل ركلات الترجيح وكان علي أن أتصدى للركلة الأخيرة".

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وأضاف "أنا سعيد للغاية. لقد قمت أنا ومندي بالتصدي بشكل رائع. لم أتمكن من التصدي للكرة بدون مساعدة الفريق. إنهم يعملون بشكل جيد ويسهلون الأمر بالنسبة لي".

وواصل "كل مدربي حراس المرمى ساعدوني في اتخاذ القرارات. إنهم لاعبون رائعون ، تشيلسي قدم أداء جيدا حقًا لكننا استحقنا الفوز بهذا. لقد قمت بالتصدي فقط لأننا كنا نستحق الفوز بهذا".

وأتم "يمنحنا هذا الفوز مزيدا من الثقة في الدوري الإنجليزي وكذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا. إنها لحظة رائعة الآن، نحتاج فقط للاستمتاع".

ويلعب ليفربول مع ساوثامبتون الثلاثاء المقبل في المباراة قبل الأخيرة له في الدوري الإنجليزي.

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