قائمة الإسماعيلي - عودة عبد الرحمن مجدي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي عن قائمة فريقه التي ستواجه سيراميكا كليوباترا غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة عبد الرحمن مجدي الذي غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة،بينما استمر غياب محمود عبد العاطي دونجا بسبب عدم تماثله للشفاء.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: محمد فوزي - عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحي - محمد بيومي - باهر المحمدي - محمد نصر - محمد هاشم - محمد دسوقي - عمرو الحلواني

الوسط: عمر الوحش - محمد عادل - محمد مخلوف - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - سايكو كونتيه - مدحت فقوسة

الهجوم: وجيه عبد الحكيم - محمد الشامي - دييجو فيرناندو - مروان حمدي - أبو بكر حمزة

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

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