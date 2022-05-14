هدف قاتل ووداعية هالاند يساهمان في بقاء مرموش وشتوتجارت بالدوري الألماني

بقى شتوتجارت في الدوري الألماني بفضل هدف قاتل في شباك كولون وانتصار بروسيا دورتموند على هيرتا برلين في الجولة الأخيرة من المسابقة التي أقيمت اليوم السبت.

فماذا حدث في الجولة 34 من الدوري الألماني التي أقيمت في وقت واحد؟

شتوتجارت X كولون

في ملعب مرسيدس بينز آرينا فاز شتوتجارت على كولون بهدفين لهدف.

افتتح ساسا كالادزيتش أهداف المباراة لشتوتجارت في الدقيقة 12 برأسية من ركلة ركنية بعدما أهدر قبلها بعدة ثواني ركلة جزاء تصدى لها حارس كولون.

وأدرك أنطوني موديست التعادل في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل واتارو إيندو الهدف الثاني لشتوتجارت.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش فيها مع شتوتجارت في الدقيقة 59.

STUTTGART SCORE A 92ND MINUTE WINNER TO STAY IN THE BUNDESLIGA!!! 😱 pic.twitter.com/MSCfun2LSg — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

وتجنب شتوتجارت كارثة الهبوط رسميا بذلك الفوز إذ أنه لم يهبط منذ صعوده للدوري في موسم 1976-1977.

بروسيا دورتموند X هيرتا برلين

وفي ملعب سيجنال إيدونا بارك، احتاج هيرتا برلين للتعادل فقط مع بروسيا دورتموند أصحاب الأرض ليضمن البقاء في الدوري لكنه سقط.

افتتح إسحاق بلفوضيل أهداف المباراة في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وأدرك إرلينج هالاند التعادل لدورتموند في الدقيقة 68 من ركلة جزاء في مباراته الأخيرة مع الفريق قبل انتقاله لمانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 84 سجل يوسوفا موكوكو الهدف الثاني والقاتل لدورتموند ليساهم في بقاء شتوتجارت بالدوري ويرسل هيرتا للمجهول.

لكن هيرتا لم يهبط رسميا بعد إذ انه يحتل المركز الـ16 وهو أول مراكز الهبوط ولكنه سيخوض الملحق مع صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية لتحديد من يتواجد في البوندسليجا الموسم المقبل.

فولفسبورج X بايرن ميونيخ

وفي ملعب فولكفساجن آرينا تعادل فولفسبورج إيجابيا بهدفين لمثلهما مع بطل الدوري بايرن ميونيخ.

افتتح جوسيب ستانيشيتش أهداف المباراة لبايرن في الدقيقة 17 وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وقلص جوناس ويند النتيجة بهدف أول لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

وأدرك ماكس كروز التعادل في الدقيقة 58.

بتلك النتائج توج بايرن باللقب بعدما حصد 77 نقطة، يليه دورتموند بـ69 نقطة ثم باير ليفركوزن ثالثا بـ64 نقطة وخلفهم لايبزيج رابعا بـ58 نقطة.

وتأهل ذلك الرباعي لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وجاء يونيون برلين خامسا بـ57 نقطة يليه فرايبورج سادسا بـ55 نقطة وتأهلا سويا إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

واحتل كولون المركز السابع بـ52 نقطة وتأهل لدوري المؤتمرات.

وجاء ماينز ثامنا بـ46 نقطة بفارق الأهداف عن هوفنهايم، ثم بروسيا مونشنجلادباخ عاشرا بـ45 نقطة.

وتلاهم إنتراخت فرانفكورت في المركز الـ11 بـ42 نقطة بفارق الأهداف عن فولفسبورج وبوخوم.

واحتل أوجسبورج المركز الـ14 بـ38 نقطة ثم شتوتجارت بـ33 نقطة.

ثم هيرتا برلين المركز الـ16 بـ33 نقطة.

وهبط أرمينيا بيلفيلد بعدما احتل المركز الـ17 بـ28 نقطة، ثم جرويتر فورت المركز الـ18 والأخير بـ18 نقطة.

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