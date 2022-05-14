NBA - ميامي وجولدن ستيت إلى نهائي الشرق والغرب.. وإثارة منتظرة في المباراة السابعة

السبت، 14 مايو 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

كلاي تومسون نجم جولدن ستيت واريورز

تأهل ميامي هيت إلى نهائي القسم الشرقي في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA بعدما أنهى سلسلة نصف النهائي أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة 4-2.

وفاز ميامي في المباراة السادسة على فيلادلفيا، ليتفوق في السلسلة ويتأهل للنهائي منتظرا الفائز من ميلوكي باكس وبوسطن سيلتيكس.

وأنهى ميامي المباراة خارج ملعبه بنتيجة 99-90 على فيلادلفيا ليحسم السلسلة لصالحه قبل أن تصل للمباراة السابعة.

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ولكن في الطرف الآخر ينتظر ميامي الفائز من ميلوكي باكس وبوسطن والذي سيلعبنا مباراة سابعة لتحديد المتأهل للنهائي.

وفاز بوسطن خارج ملعبه على ميلوكي بنتيجة 108-95 في مباراة شهدت تألق جيسون تايتوم نجم بوسطن.

وسجل تايتوم 46 نقطة والتقطت 9 متابعات وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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في القسم الغربي حسم جولدن ستيت واريورز سلسلة نصف النهائي لصالحه أمام ممفيس جريزليس بنتيجة 4-2.

وانتصر جولدن ستيت في المباراة السادسة على ملعبه ووسط جماهيره على ممفيس بنتيجة 110-96 في لقاء شهد تألق كلاي تموسون نجم الواريورز.

وسجل كلاي 30 نقطة في المباراة بينها 8 ثلاثيات. والتقطت 8 متابعات.

لينتظر جولدن ستيت الفائز من فينيكس صنز ودالاس مافريكس في نهائي القسم الغربي.

ويلعب دالاس مباراة سابعة حاسمة خارج ملعبه أمام فينيكس لتحديد الطرف الثاني لنهائي الغرب.

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