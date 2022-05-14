كرة يد - إصابة قوية لـ"سيسا" لاعب الأهلي في الرأس

تعرض أحمد هشام "سيسا" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لإصابة قوية في الرأس أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام نيامي النيجيري في مباراة الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكؤوس التي تقام في النيجر.

ويخضع اللاعب لفحوصات طبية في أحد المستشفيات بالعاصمة نيامي، للتعرف على التشخيص النهائي لإصابته.

وغادر "سيسا" المباراة بعد تعرضه للإصابة، وتوجه رفقة الدكتور محمد إبراهيم، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وسحق الأهلي منافسه نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18 في ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وسبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة بينهم ثلاث مرات في النسخ الأربعة الأخيرة.

وتأهل الأهلي إلى منافسات كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) والمقرر إقامته في شهر أكتوبر بمدينة جدة السعودية.

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