قائمة ريال مدريد – أنشيلوتي يمنح لاعبيه الراحة قبل نهائي الأبطال.. وعودة هازارد أمام قادش

عاد إيدين هازارد لقائمة ريال مدريد لمواجهة قادش ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد ضد قادش في المباراة التي يستضيفها ملعب رامون دي كارنزا معقل قادش.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب لوكا مودريتش بسبب الإيقاف.

وأراح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الثلاثي كريم بنزيمة وفينسيوس جونيور وتيبو كورتوا.

فيما عاد الثنائي داني سيبايوس و كارباخال وظهر خوانمي لاتاسا مهاجم الكاستيا بقائمة النادي الملكي.

جاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

المرمى: لونين – دييجو بينيرو – توني فيودياس

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو –فيرلاند ميندي– داني فاييخو – فيرناندو ناتشو – ماريو جيلا

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – كامافينجا

الهجوم: إدين هازارد – ماركو أسينسيو – رودريجو – ماريانو دياز – لاتاسا.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة.

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