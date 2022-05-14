ماركا: ريال مدريد يرسم مخطط الحفاظ على فينسيوس

رسم ريال مدريد خطة الحفاظ على نجمه البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور خلال السنوات المقبلة.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويمتد العقد الحالي لفينسيوس جونيور مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

ووضع ريال مدريد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية مخطط تمديد عقد فينسيوس حتى عام 2028.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيرفع أجر اللاعب البرازيلي إلى 10 مليون يورو سنويا إضافة إلى بعض المتغيرات.

صاحب الـ21 عاما يتقاضى سنويا خلال عقده الحالي 3.2 مليون يورو يصل إلى 4 ملايين بالمكافآت.

وأشارت ماركا إلى أن ريال مدريد سيمدد عقد فينسيوس وسيعدل الشرط الجزائي.

الشاب البرازيلي سجل مؤخرا 3 أهداف في فوز ريال مدريد على ليفانتي بنتيجة 6-0 ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

(هاتريك) فينسيوس في شباك ليفانتي هو الأول في مسيرة اللاعب القادم من فلامنجو البرازيلي.

وشارك فينسيوس خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد في 50 مباراة سجل 21 هدف وصنع 20 في جميع المسابقات.

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