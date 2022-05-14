كرة سلة - بولندي وسلوفيني.. الكشف عن طاقم تحكيم رابع مباريات نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد

السبت، 14 مايو 2022 - 15:09

كتب : هاني العوضي

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري السوبر كرة سلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الرابعة في سلسلة نهائي دوري السوبر موسم 2021-2022.

وتقام المباراة مساء اليوم -السبت- في الساعة الثامنة والنصف مساء على صالة حسن مصطفى.

ويضم طاقم تحكيم المباراة البولندي فويتيشك ليسكا والسلوفيني بوريس كرييتش، على أن يتواجد معهما الحكم الدولي المصري إسلام وحيد.

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وسبق وأدار البولندي فويتيشك ليسكا عدد من المباريات الدولية الكبرى مثل تصفيات كأس العالم 2023، وتصفيات دوري أبطال أوروبا 2022، ونهائيات بطولة أوروبا، ونهائيات كأس العالم 2019.

فيما أدار السلوفيني بوريس كرييتش عديد من المباريات في بطولات كبرى مثل تصفيات كأس العالم 2023، وتصفيات دوري أبطال أوروبا 2022، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2021 ولقاء تحديد مراكز بين الخامس والثامن في بطولة كأس العالم 2019 بين بولندا والتشيك.

بينما سبق وأدار الحكم الدولي المصري إسلام وحيد نهائي بطولة الأندية العربية أعوام 2015 و2016 و2019، بجانب نهائي البطولة العربية للمنتخبات 2017 ونهائي البطولة العربية للسيدات في لبنان، بالإضافة إلى مشاركته في تصفيات بطولة BAL 2022.

ويتقدم الأهلي بمباراتين مقابل مباراة واحدة حتى الآن في نهائي الدوري، الذي يلعب بنظام Best of 5، حيث يتوج بالدوري الفائز بـ 3 مباريات.

وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 86-77 بعد اللجوء إلى شوط إضافي، فيما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 73-60.

وتمكن الأهلي من الحصول على الأفضلية بعد الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة 63-60.

فوز الأهلي بالمباراة الرابعة يعني تتويجه مباشرة باللقب، بينما يعني فوز الاتحاد تساوي الرؤوس والاحتكام للمباراة الخامسة، التي يتوج الفائز بها بلقب الدوري في هذه الحالة.

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