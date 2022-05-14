كرة يد - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بفوز ساحق على نيامي

سحق الأهلي منافسه نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18 في ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

بذلك يتأهل الأحمر إلى نصف النهائي، بعد تحقيقه للعلامة الكاملة في دور المجموعات، لينتظر الفائز من لقاء كانو بيلارز النيجيري أمام دون بوسكو الإيفواري يوم ١٧ مايو.

وتغلب الأهلي على نظيره فريق كيركرس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم حقق الفوز على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17.

وفي الجولة الثالثة تغلب الفريق المصري على فاب الكاميروني بنتيجة 38-20.

ويدافع الأهلي عن لقبه الذي حصده في الموسم الماضي بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي والذي يغيب عن النسخة الحالية.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

وسبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة بينهم ثلاث مرات في النسخ الأربعة الأخيرة.

وتأهل الأهلي إلى منافسات كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) والمقرر إقامته في شهر أكتوبر بمدينة جدة السعودية.

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