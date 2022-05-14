تحديد موعد نهائي كأس ملك السعودية بحضور ولي العهد

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس المقبل موعدا للمباراة النهائية لمسابقة كأس ملك السعودية.

ويواجه الهلال منافسه الفيحاء خلال نهائي كأس الملك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة (الجوهرة).

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية حضور الأمير من بن سلمان ولي العهد السعودية للمباراة النهائية بين الهلال والفيحاء.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك عقب فوزه على الشباب بهدفين مقابل هدف.

فيما حجز الفيحاء مقعده بالفوز على اتحاد جدة بهدف دون رد في نصف نهائي المسابقة.

وكان المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قد غاب عن الاتحاد خلال مواجهة الفيحاء بسبب الإصابة.

ويبحث الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق عن تحقيق اللقب التاسع له بالمسابقة.

فيما يخوض الفيحاء نهائي كأس الملك للمرة الأولى ويبحث عن لقب تاريخي.

وكان الفيحاء قد فاز على الهلال منذ أيام قليلة بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن نادي الفيصلي يحمل لقب النسخة الماضية من كأس الملك عقب فوزه على التعاون 3-2.

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