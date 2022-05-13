مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وطارق حامد.. وجلسة مع الونش

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة فنية وخططية خاصة للاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين، حيث تؤدي كل مجموعة فقرة خططية تم التركيز خلالها على مهام خاصة بالدفاع والهجوم وسرعة نقل الكرة حتي الوصول إلى مرمي صغير وتحقيق الهدف المطلوب.

ونقل أعضاء الجهاز الفني للفريق التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين أثناء الوحدة التدريبية، كما تولوا علاج الأخطاء أثناء سير المران.

وعمل الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي، حيث خاض الفريق تدريبات تأهيلية بالكرة بجانب التدريبات البدنية الأخرى، وذلك تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال وإشراف الجهاز الفني.

كما دون دانيال ألفيس محلل الأداء كافة التفاصيل وفقا لتعليمات فيريرا.

وخاض الثنائي أحمد فتوح وأشرف بن شرقي تدريبات تأهيلية وبدنية إضافية عقب خوض الفقرة التأهيلية مع باقي لاعبي الأبيض.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية بالكرة وبدون كرة لمدة ٣٠ دقيقة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، كما خاضا تدريبات استشفائية في صالة الألعاب الرياضية، ولم يشاركا في باقي فقرات المران الجماعي للزمالك.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" برنامجه التأهيلي والعلاجي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى "شيكابالا" تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في القدم والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات واللقاء الأخيرة أمام إنبي.

أيضا خصص الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا لطارق حامد، حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الألعاب الرياضية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك أمام طلائع الجيش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعقد فيريرا جلسة مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في حضور حسني خطاب المترجم الخاص، حيث منحه بعض النصائح الفنية والخططية، كما تحدث معه في بعض الواجبات المطلوبة منه الخاصة بمركزه.

وخاض الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم وعبد الرحمن نفاد حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس.

وركز طاهر خلال مران اليوم على أمور فنية خاصة أبرزها التسديد على المرمى من كل جوانبه، كما منح الحراس بعض التعليمات الفنية خلال الوحدة التدريبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري المصري الممتاز.

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