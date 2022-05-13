توابع خماسية سموحة.. الاتحاد السكندري يعاقب لاعبيه ويدعم جهاز النحاس

الجمعة، 13 مايو 2022 - 22:28

كتب : هاني العوضي

عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري

انتهى اجتماع لجنة الكرة في نادي الاتحاد السكندري مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للوقوف على أسباب تراجع نتائج زعيم الثغر.

وناقشت اللجنة هزيمة الفريق الأخيرة وظهوره بشكل غير جيد في مواجهة سموحة التي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وجاء ذلك على النقيض من الأداء المميز الذي أظهره الفريق ذاته في مواجهة غزل المحلة بالمباراة السابقة للخسارة أمام سموحة، حيث فاز الاتحاد على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد.

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وحذرت اللجنة لاعبي الفريق من أي تقصير أو تهاون خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت قرارات لجنة الكرة كالتالي:

وتضم لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي كل من محمد

1- خصم 5% من إجمالي قيمة العقود لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

2- وقف جميع المستحقات المالية والأقساط الشهرية خلال المرحلة المقبلة.

3- تقديم الدعم الكامل للجهاز الفني وقراراته وتأكيد اللجنة على ثقتها الكبيرة في الجهاز بقيادة عماد النحاس

وتضم لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي كل من محمد سلامة ومحمد البحيري عضوي مجلس الإدارة وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في النادي.

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