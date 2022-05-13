قائمة الأرجنتين الأولية - ميسي على رأس 32 لاعبا لمواجهة إيطاليا في النهائي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين القائمة الأولية التي ستواجه إيطاليا في مباراة "النهائي".

ويلتقي منتخبا الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية وإيطاليا بطل أوروبا في مباراة "النهائي" على ملعب ويمبلي يوم 1 يونيو المقبل.

وشهدت القائمة تواجد القائد ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وضمت القائمة 32 اسما ولم تشهد أي غيابات غير متوقعة.

وسيتم الإعلان عن قائمة التانجو النهائية الأسبوع المقبل.

وجاءت قائمة بطل أمريكا الجنوبية:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) – خوان موسو (أتالانتا) – فرانكو أرماني (ريفر بليت)

الدفاع: جونزالو مونتيل (إشبيلية) – ناهول مولينا (أودينيزي) – خوان فويث (فياريال) – لوكاس كوارتا (فيورنتينا) – كريستان روميرو (توتنام) – خيرمان بيزيا (ريال بيتيس) – ماركوس سينيسي (فيينورد) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا) – ليساندرو مارتينز (أياكس) – ماركوس أكونيا (إشبيلية)

الوسط: جيدو رودريجز (ريال بيتيس) – لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان) – نيكولاس دومينجيز (بولونيا) – أليكسيس ماكاليستر (برايتون) – رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) – جيوفاني لو سيلسو (فياريال)

الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – أليخاندرو جوميز (إشبيلية) – لوكاس أوكامبوس (إشبيلية) – نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا) – أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان) – إيميليانو بونديا (أستون فيلا) – أنخيل كوريا (أتليتكو مدريد) – باولو ديبالا (يوفنتوس) – خواكين كوريا (إنتر) – خوليان ألفاريز (ريفر بليت) – لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن) – لاوتارو مارتينيز (إنتر)

#SelecciónMayor El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de convocados para el viaje del equipo nacional. El próximo fin de semana se publicará la nómina definitiva. pic.twitter.com/nlHY4ON5jB — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 13, 2022

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

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