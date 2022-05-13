الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد 27 جولة

الجمعة، 13 مايو 2022 - 22:06

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

يواصل رفيق كابو مهاجم وادي دجلة احتفاظه بصدارة ترتيب هدافي مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، برصيد 15 هدفا.

ويتقاسم إسماعيل بامبا وسمير فكري ثنائي الداخلية المركز الثاني بـ 12 هدفا لكل منهما.

ويأتي ميندوجا مهاجم الترسانة رابعا بـ 10 أهداف، فيما يتساوى 3 لاعبين برصيد 9 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد 27 جولة

1- رفيق كابو (15)

2= إسماعيل بامبا (12)

2= سمير فكري (12)

4- ميندوجا (10)

5= محمد الفيل (9)

5= محمد شاهين (9)

5= كريم لا لا (9)

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الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة القاهرة رفيق كابو
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