الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد الجولة 27
الجمعة، 13 مايو 2022 - 22:04
كتب : رضا السنباطي
يواصل حسام باولو مهاجم بايونيرز احتفاظه بصدارة ترتيب هدافي مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية، برصيد 15 هدفا.
ويأتي جلال الشرقاوي مهاجم ألعاب دمنهور في المركز الثاني بـ 13 هدفا.
وتستمر المطاردة من محمد حمبوزو مهاجم الأوليمبي الذي سجل 11 هدفا.
ويأتي جابر سالم مهاجم المصري بالسلوم في المركز الرابع برصيد 10 أهداف.
وإليكم ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 27 جولة
1- حسام باولو (15)
2- جلال الشرقاوي (13)
3- محمد حمبوزو (11)
4- جابر سالم (10)
5= مصطفى صبحي (8)
5= أحمد هريسة (8)
5= موسي أولاري (8)
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