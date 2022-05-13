الدرجة الثانية - هبوط بلبيس وبورفؤاد.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 27

يواصل الداخلية احتفاظه بصدارة ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، رافعا رصيده إلى 63 نقطة.

وحسم الداخلية صعوده رسميا منذ فترة، متفوقا على بتروجت أقرب ملاحقيه الذي يملك 48 نقطة ولعب مباراة أقل.

على الناحية الأخرى تأكد هبوط بورفؤاد وبلبيس ولكل منهما 21 نقطة، رفقة بنها الذي هبط برصيد 10 نقاط.

ويقترب المريخ من الهبوط الرسمي أيضا، حيث يحتل المركز الثالث عشر بـ 25 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المصرية للاتصالات آخر الناجين.

ويتبقى 3 جولات فقط في عمر المسابقة، ويهبط منها 4 فرق إلى الدرجة الثالثة.

قبل 3 جولات من النهاية بمجموعة القاهرة تأكد هبوط بلبيس وبورفؤاد وبنها إلى دوري الدرجة الثالثة ❌ pic.twitter.com/1uHKPQIdpe — FilGoal (@FilGoal) May 13, 2022

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