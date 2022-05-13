كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح فاب الكاميروني

واصل الأهلي مشواره في دور المجموعات من كأس الكؤوس الإفريقية التي يدافع فيها الأحمر عن لقبه بالفوز على فاب الكاميروني.

الأهلي اكتسح فاب الكاميروني بنتيجة 38-20.

وتغلب الأهلي على نظيره فريق كيركرس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم حقق الفوز على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17، ليحقق العلامة الكاملة.

ويلتقي الأهلي مع نيامي النيجري يوم غد السبت 14 مايو في الواحدة ظهرا.

وكان الأهلي قد حصد لقب البطولة الموسم الماضي بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي والذي يغيب عن النسخة الحالية.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

وسبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة بينهم ثلاث مرات في النسخ الأربعة الأخيرة.

وتأهل الأهلي إلى منافسات كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) والمقرر إقامته في شهر أكتوبر بمدينة جدة السعودية.

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