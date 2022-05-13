كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح فاب الكاميروني

الجمعة، 13 مايو 2022 - 20:58

كتب : محمد سمير

الأهلي - كرة يد

واصل الأهلي مشواره في دور المجموعات من كأس الكؤوس الإفريقية التي يدافع فيها الأحمر عن لقبه بالفوز على فاب الكاميروني.

الأهلي اكتسح فاب الكاميروني بنتيجة 38-20.

وتغلب الأهلي على نظيره فريق كيركرس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم حقق الفوز على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17، ليحقق العلامة الكاملة.

أخبار متعلقة
كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في كأس الكؤوس باكتساح دون بوسكو الإيفواري كرة يد - الأهلي يكتسح كيركوس في انطلاق مشوار الدفاع عن لقب كأس الكؤوس كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك كرة يد - إسلام حسن: استحقينا الفوز بالسوبر..والطموحات كبيرة في كأس العالم

ويلتقي الأهلي مع نيامي النيجري يوم غد السبت 14 مايو في الواحدة ظهرا.

وكان الأهلي قد حصد لقب البطولة الموسم الماضي بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي والذي يغيب عن النسخة الحالية.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

وسبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة بينهم ثلاث مرات في النسخ الأربعة الأخيرة.

وتأهل الأهلي إلى منافسات كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) والمقرر إقامته في شهر أكتوبر بمدينة جدة السعودية.

طالع أيضا:

آخر المتأهلين إلى الدوري المصري الممتاز

طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي بطولة الطائرة الإفريقية

عودة مهاجم هولندا للمنتخب بعد غياب 5 أعوام

تصريح غاضب من جوارديولا

مدرب وفاق سطيف: سجلنا 11 هدفا في مباراتين

الأهلي كرة يد كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح كانو بيلارز نهائي دوري الهواة لكرة القدم - النسخة المصرية كرة سلة - الأهلي يفوز على الاتحاد 63-60 ويتقدم في نتيجة نهائي دوري السوبر كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للفوز في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا انتهت كرة سلة – الأهلي (63) - (60) الاتحاد.. فوز ثاني للأحمر انطلاق ماراثون القاهرة في نسخته التاسعة 20 مايو كرة يد - عبد الرحمن طه: هدفنا الفوز بكأس الكؤوس بعد التتويج بالسوبر كرة سلة - الإعلان عن طاقم تحكيم ثالث مباريات دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح فاب الكاميروني 18 دقيقة | رياضات أخرى
جارديان: وست هام يخطط لصفقة عربية جديدة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (0) (0) بترو أتليتكو.. التهديد الأول 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رونالدو: متحمسون لوصول تين هاج.. وعلينا أن نمنحه الوقت 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال إفريقيا - تغييران في الوداد.. وأزولو يقود هجوم بترو أتليتكو 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رومانو: بيريسيتش ينتظر تشيلسي.. وإنتر يراقب الموقف ساعة | الدوري الإيطالي
إيبوكا أفضل لاعب في الجولة 18 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - هبوط 3 فرق.. تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 27 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك