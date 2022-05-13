رومانو: بيريسيتش ينتظر تشيلسي.. وإنتر يراقب الموقف

الجمعة، 13 مايو 2022 - 19:43

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش - إنتر ميلان

ينتظر إيفان بيريسيتش تحديد وجهته خلال الموسم المقبل عقب نهاية عقده مع إنتر ميلان الموسم الجاري.

إيفان بيريسيتش

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

بيريسيتش قاد إنتر للفوز مؤخرا بلقب كأس إيطاليا بعدما سجل هدفين في الانتصار 4-2 على يوفنتوس.

وينتظر الكرواتي المخضرم عرضا من تشيلسي عقب عملية نقل الملكية الجديدة حيث تحدث معه توماس توخيل في يناير الماضي لكن الأمر توقف بسبب الظروف التي مر بها النادي اللندني وفقا لفابريزو رومانو صحفى "سكاي".

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وأضاف الصحفي الإيطالي أن بيريسيتش ليس لديه اتفاق مع أي نادي حتى الآن. ومازال إنتر يأمل في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لكنهم بحاجة إلى تقديم عرض مناسب.

فيما أشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أن يوفنتوس يضع بيريسيتش ضمن حساباته خلال الموسم المقبل.

ولعب بيريسيتش الموسم قبل الماضي إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، لكن الفريق الألماني لم يفعل خيار الشراء ليعود لصفوف إنتر.

وشارك صاحب الـ33 عاما خلال الموسم الحالي مع إنتر في 47 مباراة سجل 9 وصنع 8 أهداف.

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