إيبوكا أفضل لاعب في الجولة 18 من الدوري المصري

حصد جون إيبوكا مهاجم إنبي جائزة لاعب الجولة 18 من الدوري المصري باختيار الجمهور بحسب رابطة الأندية المحترفة.

وسجل المهاجم النيجيري هدفا بتصويبة صاروخية في شباك الزمالك.

ورفع إيبوكا رصيده من الأهداف إلى 7 في الموسم الحالي بالدوري محتلا المركز الرابع بترتيب الهدافين.

إيبوكا منذ انضمامه إلى إنبي خاض 50 مباراة في جميع المسابقات سجل 17 هدفا وصنع 3.

بإختيــــار الجمـــهور "جون إيبوكا" أفضل لاعب في الجولة الثامنة عشر 💪#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/H74CLIrHus — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) May 13, 2022

ويحتل إنبي المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

ويستعد الفريق البترولي لأن يحل ضيفا على المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في الجولة 19.

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