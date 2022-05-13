إيبوكا أفضل لاعب في الجولة 18 من الدوري المصري

الجمعة، 13 مايو 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - الزمالك وإنبي

حصد جون إيبوكا مهاجم إنبي جائزة لاعب الجولة 18 من الدوري المصري باختيار الجمهور بحسب رابطة الأندية المحترفة.

وسجل المهاجم النيجيري هدفا بتصويبة صاروخية في شباك الزمالك.

ورفع إيبوكا رصيده من الأهداف إلى 7 في الموسم الحالي بالدوري محتلا المركز الرابع بترتيب الهدافين.

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إيبوكا منذ انضمامه إلى إنبي خاض 50 مباراة في جميع المسابقات سجل 17 هدفا وصنع 3.

ويحتل إنبي المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

ويستعد الفريق البترولي لأن يحل ضيفا على المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في الجولة 19.

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