كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح كانو بيلارز
الجمعة، 13 مايو 2022 - 18:37
كتب : محمد سمير
حقق فريق رجال الزمالك لكرة اليد فوزه الثالث في كأس الكؤوس الإفريقية باكتساح كانو بيلارز النيجيري.
وتغلب الزمالك على كانو بيلارز بنتيجة 45-21 في ثالث انتصاراته بالمجموعة.
وأنهى الأبيض الشوط الأول بالتفوق بنتيجة 27-10.
ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.
وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.
ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.
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