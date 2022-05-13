كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح كانو بيلارز

حقق فريق رجال الزمالك لكرة اليد فوزه الثالث في كأس الكؤوس الإفريقية باكتساح كانو بيلارز النيجيري.

وتغلب الزمالك على كانو بيلارز بنتيجة 45-21 في ثالث انتصاراته بالمجموعة.

وأنهى الأبيض الشوط الأول بالتفوق بنتيجة 27-10.

ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

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