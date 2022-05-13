كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثالث في كأس الكؤوس باكتساح كانو بيلارز

الجمعة، 13 مايو 2022 - 18:37

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة يد

حقق فريق رجال الزمالك لكرة اليد فوزه الثالث في كأس الكؤوس الإفريقية باكتساح كانو بيلارز النيجيري.

وتغلب الزمالك على كانو بيلارز بنتيجة 45-21 في ثالث انتصاراته بالمجموعة.

وأنهى الأبيض الشوط الأول بالتفوق بنتيجة 27-10.

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ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

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