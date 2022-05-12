هنري: الأندية الأوروبية تخشى ريال مدريد والملكي يخشى برشلونة

اختار تيري هنري لاعب منتخب فرنسا الأسبق مرشحه المفضل لنيل دوري أبطال أوروبا موسم 2021-22.

ويواجه ليفربول نظيره ريال مدريد في نهائي المسابقة 28 مايو الجاري على ملعب فرنسا.

وقال هنزي في تصريحات لـ CBS Sports: "أعتقد أن ليفربول سيفوز بدوري الأبطال، إنهم أقوى من ريال مدريد".

وأضاف "كل الأندية الأوروبية تخشى ريال مدريد، لكن مدريد يخشى برشلونة".

وعن مرشحه المفضل للكرة الذهبية، قال: "المرشحان المفضلان على الكرة الذهبية هما (ساديو) ماني و (كريم) بنزيمة".

وأتم "بنزيمة سيحصدها، لكن إذا فاز ماني مع ليفربول وقاموا بالرباعية ، فهو خصم قوي جدا وسيكون ذلك رائعا لإفريقيا".

ولعب هنري لبرشلونة في الفترة ما بين 2007 إلى 2010 ظهر في 80 مباراة سجل خلالها 35 هدفا.

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