أليجري: شخص من دكة إنتر ركلني.. وعلينا الاحتفاظ بغضب عدم التتويج للموسم المقبل

الخميس، 12 مايو 2022 - 11:20

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

كشف ماكس أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن مشاجرة بينه وبين شخص ركله من دكة بدلاء إنتر تسببت في طرده.

وتعرض أليجري للطرد في الدقيقة 104 خلال الشوط الإضافي في خسارة يوفنتوس 2-4 أمام إنتر في نهائي كأس إيطاليا.

وكان يوفنتوس قد خسر لقب السوبر بصورة مشابهة بعد فوز إنتر في الوقت الإضافي أيضا، ليخرج يوفنتوس بذلك دون ألقاب لأول مرة من موسم 2010-2011.

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وقال أليجري في تصريحات لقناة سبورت ميدياسيت: "شخص من إنتر ركلني وشعرت بالغضب وتعرضت بعدها للطرد".

وأوضح "اكتشاف ما حدث لن يغير شيئا، علينا فقط أن نهنئ إنتر بالفوز باللقب".

وشدد "لم نحقق أي لقب هذا الموسم وعلينا الاحتفاظ بالغضب للموسم المقبل عندما يتعين علينا العودة للفوز".

وكشف المدير الفني ليوفنتوس "كان أداءا جيدا ولكننا سقطنا بعيدا في النهاية، كان هناك لاعبون لم يكونوا لائقين تماما وبذلوا ما في وسعهم، هو أمر محبط لكن لا يسعنا إلا أن نشكرهم على جهودهم".

واختتم أليجري تصريحاته "نتعلم من هذه التجارب، أمر مؤسف أننا لم نحقق الفوز على إنتر في الدوري ولم نثأر في الكأس".

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