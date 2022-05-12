محمود صابر: سعيد بهدفي في المقاصة.. وهدف بيراميدز الاستمرار في المنافسة

الخميس، 12 مايو 2022 - 00:32

كتب : محمود عزت

بيراميدز - محمود صابر

عبر محمود صابر لاعب نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه الفريق على مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل، وحصد ثلاث نقاط هامة وتسجيله لأحد أهداف المباراة.

وفاز بيراميدز على المقاصة بهدفين دون رد في الجولة الـ18 من الدوري.

وقال صابر عقب المباراة للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز: "تأكيد الفوز تأخر رغم تفوق الفريق الكاسح في شوطي اللقاء وتقديم مستوى متميز خلال الدقائق كاملة".

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وأضاف "بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحق الفوز عن جدارة واستحقاق".

وأتم تصريحاته "الانتصار كان مهما للغاية لرغبة الفريق في الفوز الثالث على التوالي في الدوري، والتقدم أكثر في جدول ترتيب المسابقة، والاستمرار في المنافسة والتقدم بقوة للصدارة".

وسجل محمود صابر هدف بيراميدز الثاني، بعدما سجل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني من 17 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الذي خاض مباراة زائدة.

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