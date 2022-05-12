جونياس: الأداء لم يكن جيدا أمام المقاصة.. والمهم تحقيق الانتصار

الخميس، 12 مايو 2022 - 00:27

كتب : أحمد الخولي

تاكيس جونياس - بيراميدز

يرى تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز أن فريقه حقق المطلوب من مواجهة مصر للمقاصة بالدوري.

وزاد بيراميدز من معاناة مصر للمقاصة في الدوري وحقق الفوز بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.

وقال تاكيس في المؤتمر الصحفي: " الانتصار كان مهما من أجل مواصلة التقدم وتحقيق الفوز الثالث تواليا وكذلك المباراة الثانية على التوالي التي لم يستقبل فيها أي أهداف".

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وأضاف "رغم الفوز لكن الأداء لم يكن جيدا إلى حد كبير. لكن مازال هناك فرصة للتقدم والتطور خلال المرحلة المقبلة مع توالي المباريات".

وأوضح " المهم تحقيق الانتصارات بشكل متوالي بهدف التقدم أكثر في جدول الترتيب، ولا أنظر مطلقا إلى المنافسة حاليا".

وحل بيراميدز ضيفا على مصر للمقاصة على ملعب الكلية الحربية وحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني من 17 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الذي خاض مباراة زائدة.

بينما يتذيل مصر للمقاصة الترتيب برصيد 10 نقاط من 18 مباراة وخسر للمباراة الرابعة على التوالي.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام فاركو يوم الأحد المقبل، بينما يحل مصر للمقاصة ضيفا على الجونة يوم الثلاثاء.

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