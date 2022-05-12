الاتحاد يعقد اجتماعا مع النحاس بعد خماسية سموحة

اتخذت لجنة الكرة بنادي الاتحاد قرارا بعقد اجتماع مع الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس عقب الخسارة الثقيلة على يد سموحة.

واكتسح سموحة منافسه الاتحاد السكندري بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء في استاد الإسكندرية.

والتقى سموحة بمنافسه الاتحاد ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.

وتعقد لجنة الكرة بنادي الاتحاد اجتماعا مع النحاس يوم الجمعة، لبحث أسباب الهزيمة الثقيلة من سموحة، وبهدف تصحيح مسار الفريق.

وقاد النحاس الاتحاد خلال 6 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

بتلك النتيجة وصل رصيد سموحة إلى 30 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق نقطتين ومباراة أكثر من ملاحقه فيوتشر.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

وفشل الاتحاد في الفوز على سموحة في الدوري منذ آخر انتصار له في عام 2019 بثلاثة أهداف لهدف.

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