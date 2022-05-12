الاتحاد يعقد اجتماعا مع النحاس بعد خماسية سموحة

الخميس، 12 مايو 2022 - 00:08

كتب : هاني العوضي

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

اتخذت لجنة الكرة بنادي الاتحاد قرارا بعقد اجتماع مع الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس عقب الخسارة الثقيلة على يد سموحة.

واكتسح سموحة منافسه الاتحاد السكندري بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء في استاد الإسكندرية.

والتقى سموحة بمنافسه الاتحاد ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.

أخبار متعلقة
إيهاب جلال: لن أتغير.. وقوة الشخصية تكمن في اتخاذ القرار وليس الشكل العام سموحة يكتسح الاتحاد بخماسية ويخطف المركز الرابع مؤقتا من فيوتشر الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال لـ"فيفا" مورينيو: حزين على أوكرانيا مثل سوريا وفلسطين.. تشيلسي سيبقى دائما تشيلسي

وتعقد لجنة الكرة بنادي الاتحاد اجتماعا مع النحاس يوم الجمعة، لبحث أسباب الهزيمة الثقيلة من سموحة، وبهدف تصحيح مسار الفريق.

وقاد النحاس الاتحاد خلال 6 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

بتلك النتيجة وصل رصيد سموحة إلى 30 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق نقطتين ومباراة أكثر من ملاحقه فيوتشر.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

وفشل الاتحاد في الفوز على سموحة في الدوري منذ آخر انتصار له في عام 2019 بثلاثة أهداف لهدف.

طالع أيضا

كاف يعاقب الوداد

الإعلان عن حكم نهائي أبطال أوروبا

رسالة من مدرب وفاق سطيف للاعبيه قبل لقاء الأهلي

ضربة لليفربول في أبطال أوروبا

عماد النحاس الاتحاد السكندري سموحة
نرشح لكم
صابر: سعيد بهدفي في المقاصة وهدفنا الاستمرار في المنافسة جونياس: الأداء لم يكن جيدا أمام المقاصة.. والمهم تحقيق الانتصار سامي يقرر إعادة أوفا إلى سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم بيراميدز يزيد من معاناة المقاصة ويحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مخاطبة كاف لتنظيم نهائي دوري الأبطال شقيقه لـ في الجول: أحمد مسعود يخضع لعمليتين جراحيتين بعدما صدمته سيارة.. وأسرته بخير انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(2) بيراميدز.. نهاية اللقاء عامر حسين: ننسق مع الأهلي بشأن أزمة ملعب النهائي.. ولن يتم تأجيل مباراته ضد وإيسترن
أخر الأخبار
صابر: سعيد بهدفي في المقاصة وهدفنا الاستمرار في المنافسة 18 دقيقة | الدوري المصري
جونياس: الأداء لم يكن جيدا أمام المقاصة.. والمهم تحقيق الانتصار 23 دقيقة | الدوري المصري
مدير الإعلام بـ كاف يشرح كيفية اختيار المغرب لاستضافة نهائي الأبطال.. وموقف احتجاج الأهلي 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الاتحاد يعقد اجتماعا مع النحاس بعد خماسية سموحة 41 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. وتقسيمة قوية استعدادا لوفاق سطيف 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حارس مولودية الجزائر يزور الأهلي ويتبادل القمصان مع ديانج ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سامي يقرر إعادة أوفا إلى سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
الأفاعي تغتال السيدة العجوز.. إنتر يسقط يوفنتوس برباعية ويتوج بكأس إيطاليا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف