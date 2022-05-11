كرة سلة - الإعلان عن طاقم تحكيم ثالث مباريات دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

طاقم تحكيم نهائي دوري السوبر لكرة السلة

وصل اليوم الأربعاء طاقم التحكيم الأجنبي المقرر له إدارة باقي مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر موسم 2021/2022 بين الأهلي والاتحاد السكندري.

واستقبل مندوب الاتحاد المصري لكرة السلة في مطار القاهرة طاقم التحكيم الأجنبي الذي من المقرر له أن يقود ثالث ورابع مباراة دوري السوبر والمباراة الخامسة في حالة اللجوء إليها.

ويضم طاقم التحكيم الأجنبي كلًا من البولندي فويتيشك ليسكا والسلوفيني بوريس كرييتش على أن يتواجد الحكم الدولي المصري سامح اسطفانوس.

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وسبق وأدار البولندي فويتيشك ليسكا عدد من المباريات الدولية الكبرى مثل "تصفيات كأس العالم 2023، تصفيات دوري أبطال أوروبا 2022، نهائيات بطولة أوروبا، نهائيات كأس العالم 2019".

فيما أدار السلوفيني بوريس كرييتش هو الآخر عديد من المباريات في بطولات كبرى مثل " تصفيات كأس العالم 2023، تصفيات دوري أبطال أوروبا 2022، نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2021 ولقاء تحديد مراكز من الـ 5 لـ 8 في بطولة كأس العالم 2019 بين بولندا والتشيك".

أما الحكم الدولي المصري سامح فقد سبق وأدار عدد من البطولات القارية والدولية مثل "كأس العالم تحت 19 سنة في 2007، نصف نهائي أفروباسكت سيدات 2013، نهائي الأفرو ليج، نصف نهائي أفرو باسكت رجال 2021، بطولة الـ BAL2021".

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